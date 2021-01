Benjamin Ruschin und Daniel Cronin neu im Advisory Board des Bildungs-Startups DaVinciLab

Wien – 2021 hat für die meisten Schülerinnen und Schüler in Europa im HomeSchooling begonnen. Wie man mit Hilfe der Codes innovative Lösungen (Games, Apps & Co.) entwickelt, oder mit Hilfe des Machine Learnings aus Daten Vorhersagen machen kann, lernen Kinder und Jugendlichen bei den DaVinciLab Onlinekursen ganz bequem von zu Hause aus. Kinder aus Österreich, der Schweiz und Deutschland treffen im digitalen Raum aufeinander und arbeiten gemeinsam an Onlineprojekten für eine bessere Welt.

DaVinciLab wurde vor 4 Jahren von Anna und Peter Gawin – Ehepaar und selbst Eltern – mit dem Ziel gegründet, Kinder und Jugendliche auf das Berufsleben in der digitalen Welt vorzubereiten. Seither haben mehr als 15’000 Kinder und Jugendliche sowie über 4’500 Lehrkräfte an zahlreichen Kursen, Workshops und Projekten des Startups Teilgenommen.

Mit Benjamin Ruschin, dem Founding Partner von WeAreDevelopers, zieht eines der bekanntesten Gesichter der österreichischen Startupszene in das Advisory Board von DaVinciLab ein: “DaVinciLab ist eine großartige Initiative die ich gerne unterstütze weil sie die Kindern und Jugendlichen neue Chancen und Perspektiven eröffnet. Der Arbeitsmarkt von heute und morgen erfordert ein solides Grundverständnis für neue Technologien und DaVinciLab setzt genau hier an der richtigen Stelle an. Ich freue mich sehr, mit meinem Know How und meinem Netzwerk zum weiteren Wachstum dieser Initiative beizusteuern.”

Daniel Cronin, Co-Gründer von AustrianStartups und ebenso neues Mitglied des Advisory Boards sagt: “Damit die Österreichische Startup Community innerhalb der nächsten 10 Jahre ganz vorne mit dabei ist, müssen wir die Kids so früh wie möglich für die Gestaltung mit digitalen Tools begeistern und DaVinciLab hat über die Jahre bewiesen, dass sie genau das können! Ich freue mich sehr darauf, dieses grossartige Projekt zu unterstützen, damit die Kinder und Jugendlichen eine entscheidende Kernkompetenz erhalten, um ihre eigene Zukunft zu gestalten.“

“Wir sind sehr glücklich mit Benjamin und Daniel zwei Digitalisierungs- & Plattformexperten für das Advisory Board gewonnen zu haben, mit denen wir gemeinsam noch mehr Kinder und Jugendliche in der DACH Region erreichen können.” so Anna Gawin, Gründerin und CEO von DaVinciLab. (DaVinciLab/mc/hfu)

DaVinviLab