betterview eröffnet ersten Standort im Tessin

Winterthur – betterview hat vor wenigen Wochen einen ersten Shop in Lugano eröffnet und bringt damit ihr Erfolgskonzept neu ins Tessin. Das Schweizer Startup bietet nebst Augenlaserbehandlungen auch das Einsetzen von Kunstlinsen zur Behandlung von Alterssichtigkeit zu einem fixen Preis an. Das hohe Expansionstempo ist nachfragegetrieben: Seit der Gründung konnte betterview bereits acht Standorte eröffnen und Tausende von Behandlungen durchführen. In den nächsten Monaten wird die Expansion in die Romandie und nach London vorangetrieben.

Seit Ende 2023 bietet betterview auch in Lugano Augenlasern und refraktiven Linsenaustausch an. Damit erhält die Tessiner Bevölkerung die Möglichkeit, sich vor Ort behandeln zu lassen. Der neue Shop von betterview in Lugano liegt an der Via Massimiliano Magatti 6, wo zuvor die Post eingemietet war. Auf einer Fläche von rund 200 m2 strahlt der Standort dank seines schlichten, modernen Designs eine beruhigende Wohlfühlatmosphäre aus.

Zweistelliger Millionenumsatz

Mit bereits acht Standorten innerhalb von knapp zwei Jahren festigt betterview ihre Position als Marktführerin. Die Shops sind wirtschaftlich selbsttragend und bringen seit ihrer Gründung einen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ein. «Wir freuen uns über den enormen Zuspruch, den unser Konzept seit der Einführung erhält. In Zürich hatten wir sogar mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen», erklärt Mitgründer Rouven Mayer. Mit der Eröffnung des Flagship-Stores direkt am Zürcher Hauptbahnhof konnte die Nachfrage aber bewältigt werden. «2023 haben wir mehrere tausend Augen behandelt.» Für dieses Jahr sind erste Standorte in der Romandie und in London geplant. Das anhaltende Wachstum schlägt sich auch beim Headcount nieder. Derzeit beschäftigt betterview über 100 Mitarbeitende. (betterview/mc/pg)