Biotech Unternehmen Swiss Rockets geht eine strategische Partnerschaft mit daura ein

Über die Swiss Rockets AG:

Die Swiss Rockets AG, gegründet im Jahr 2018, treibt einen Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen voran. Krebspatienten werden von neuen Therapien profitieren, die mit innovativen und disruptiven Methoden entwickelt werden. Das Swiss Rockets-Team kombiniert das notwendige Fachwissen und die Erfahrung, um in der Krebsmedizin effizient und nachhaltig neue Wege zu beschreiten. Der Gründer und Geschäftsführer der Swiss Rockets AG ist Dr. Vladimir Cmiljanovic, Medizinalchemiker, der über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten verfügt. Zusammen mit seiner Schwester Dr. Natasa Cmiljanovic, Mitgründerin und Wissenschaftliche Leiterin der Swiss Rockets AG, entwickelte er an der Universität Basel Krebsmedikamente und gründete und leitete anschliessend mehrere Biotech-Unternehmen. Manuel Ebner, strategischer Berater von Swiss Rockets und Geschäftsführer Schweiz bei der Bank of America Merrill Lynch, und Dr. Thomas Sander, wissenschaftlicher Berater und einer der ersten Mitarbeiter des BiotechUnternehmens Actelion, sind Mitgründer der Swiss Rockets AG. Der Verwaltungsrat der Swiss Rockets AG wird von Dr. Vladimir Cmiljanovic, einem erfolgreichen Unternehmer und Gründer der Schweizer Biotech-Unternehmen PIQUR und TargImmune, geleitet. Andere Verwaltungsratsmitglieder sind Prof. Dr. Michael N. Hall, ein renommierter Forscher und Professor am Biozentrum der Universität Basel; Dr. Natasa Cmiljanovic, Medizinalchemikerin und klinische Wissenschaftlerin mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung von Krebsmedikamenten; Dr. Thomas Ladner, Wirtschaftsanwalt, Gründer oder Mitbegründer mehrerer erfolgreicher Startups und der Stiftung WORLD.MINDS; André Debrunner, Finanzexperte und Fondsadministrator bei der Northern Trust Switzerland AG. www.swissrockets.com