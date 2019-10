Bitcoin Suisse erwirbt eine Beteiligung von 3 Mio Dollar an CoinRoutes

Zug – Bitcoin Suisse, das älteste und grösste Krypto-Finanzdienstleistungsunternehmen der Schweiz, hat eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an CoinRoutes Inc., einem führenden US-schweizerischen Anbieter von Handelsautomatisierung und Trade Intelligence, erworben. Bitcoin Suisse nutzt die Software CoinRoutes seit über einem Jahr und hat sie vollständig in die eigene Brokerage- und Handelsplattform integriert.

Als Krypto-Brokerfirma ist die effiziente Abwicklung von Kundenaufträgen von zentraler Bedeutung und erfordert ausgefeilte Handelssysteme, die ein intelligentes Routing der Aufträge und eine schnelle Auftragsabwicklung beinhalten. Seit einem Jahr hat Bitcoin Suisse die Smart Order Routing und die zum Patent angemeldete Consolidated Best Bid & Offer (CBBO)-Technologie von CoinRoutes getestet, in ihre Plattform integriert und sie zur Erbringung von Premium-Brokerage- und Trading-Dienstleistungen für ihren internationalen Krypto-Asset-Kundenstamm genutzt. Jetzt hat Bitcoin Suisse direkt in CoinRoutes investiert und einen Anteil von 3 Millionen Dollar an der US-Gesellschaft des Unternehmens erworben.

Niklas Nikolajsen, der Vorsitzende der Bitcoin Suisse Group, sagte: „CoinRoutes stellt eine wichtige Infrastruktur für unseren Betrieb zur Verfügung, und wir waren mit ihrer Technologie im vergangenen Jahr absolut zufrieden. Wir freuen uns, sowohl einen festen Partner als auch eine große Aktionärsposition im Unternehmen gewonnen zu haben, und wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Coinroutes in den kommenden Jahren, um dem Unternehmen zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.“ Im Rahmen der Investition wird Nikolajsen in den Verwaltungsrat der US-amerikanischen und schweizerischen Gesellschaften von CoinRoutes eintreten.

David Weisberger, CEO von CoinRoutes Inc., fügte hinzu: „Bitcoin Suisse ist ein idealer Partner und Aktionär von CoinRoutes, einem der weltweit größten Krypto-Broker und -Finanzdienstleister. Wir begrüßen unseren neuen Partner, während wir unser gemeinsames Bestreben fortsetzen, Best Execution für Krypto-Investoren auf der ganzen Welt anzubieten.“

Der Markt für Krypto-Assets ist weiterhin volatil, auch wenn sich die Preise in den letzten Monaten nach einem rasanten Anstieg zu Beginn des Jahres stabilisiert haben. Der Einsatz der Smart Routing-Technologie von CoinRoutes ermöglicht es Bitcoin Suisse, Trades zu Bestpreisen an allen wichtigen Krypto-Börsen auszuführen, mit denen Bitcoin Suisse im Rahmen ihrer Prime Brokerage-Dienstleistungen enge Beziehungen unterhält. (Bitcoin Suisse/mc)

