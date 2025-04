Bloom Biorenewables sichert sich 13 Mio. CHF zur Förderung der Entwicklung nachhaltiger Materialien

Marly FR – Bloom Biorenewables AG, mit Sitz in Marly, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen CHF bekannt zu geben. Diese bedeutende Investition wurde von Anaïs Ventures und Valquest Partners geleitet, mit Beteiligung mehrerer namhafter Investoren, darunter Breakthrough Energy Ventures, Lombard Odier Investment Managers, Capital Risque Fribourg, Btomorrow Ventures, Amcor Ventures, Rosebrook und die König-Baudouin-Stiftung im Namen von R&Co4Generations, dem philanthropischen Fonds von Rothschild & Co. «Wir sind unseren Investoren unglaublich dankbar für ihre Unterstützung und freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Finanzierung mit sich bringt», sagte Remy Buser und Florent Héroguel, Co-CEOs von Bloom Biorenewables. «Mit dieser Investition sind wir gut positioniert, um unsere Technologie voranzutreiben und unsere nachhaltigen Lösungen auf den Markt zu bringen. Unsere AAF-Technologie stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Aufwertung von Biomasse dar, und wir sind gespannt darauf, ihr Potenzial zur Transformation der Branche zu demonstrieren.»

Revolutionierung der Biomasseaufwertung mit AAF-Technologie

Im Herzen der Technologie von Bloom Biorenewables steht ihr bahnbrechender Aldehyd-unterstützter Fraktionierungsprozess (AAF), der im Labor für nachhaltige und katalytische Prozesse (LPDC) an der EPFL entwickelt wurde. Diese innovative Technologie trennt effizient die Zellulosefraktion, während sie Ligninpolymere und Hemicellulose-abgeleitete Zucker stabilisiert. Durch die Stabilisierung dieser Strukturen kann Bloom Biorenewables Lignin und Hemicellulose erstmals vollständig verwerten. Dieser Durchbruch wird das Feld der Biomasseaufwertung revolutionieren und neue Wege zur Umwandlung von Pflanzenmaterial in hochwertige Chemikalien und Materialien eröffnen.

Die Dringlichkeit, neue Technologien zur Nutzung von erneuerbarem Kohlenstoff zu finden, kann nicht genug betont werden. Angesichts der Klimakrise ist der Bedarf an nachhaltigen und erneuerbaren Lösungen dringender denn je. Fortschrittliche Technologien zur Nutzung von erneuerbarem Kohlenstoff, wie sie von Bloom Biorenewables entwickelt wurden, sind entscheidend, um Emissionen zu reduzieren und den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft zu ermöglichen. Durch Investitionen in innovative Lösungen wie AAF können wir die Einführung modernster Technologien beschleunigen und bedeutende Fortschritte in Richtung einer kohlenstoffneutralen Zukunft erzielen.

Weg zur Kommerzialisierung

Die neuen Mittel werden in den kommenden Jahren verwendet, um den AAF-Prozess zu skalieren und die ersten kommerziellen Einheiten (FOAK) zu entwickeln, während der Markteintritt beschleunigt wird. Diese Investition markiert einen entscheidenden Schritt in der Mission des Unternehmens, die Materialindustrie zu revolutionieren und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.

«Wir sind beeindruckt vom Potenzial der Chemie von Bloom», sagt Julien Firmenich, CEO von Anaïs Ventures. «Wir freuen uns, das Team bei seinem ehrgeizigen Vorhaben zu unterstützen, bahnbrechende nachhaltige Produkte zu entwickeln und zu kommerzialisieren.»

«Diese Investition verkörpert unser Engagement, visionäre Unternehmen zu unterstützen, die das Feld der nachhaltigen Chemie revolutionieren», fügten Fadi Noureddine und Walid Sfeir, Gründer und geschäftsführende Gesellschafter von Valquest Partners, hinzu. «Wir freuen uns, in Bloom zu investieren, inspiriert von seiner Pionierarbeit mit der Aldehyd-unterstützten Fraktionierungstechnologie (AAF), und freuen uns darauf, seine kontinuierliche Innovation und Führungsrolle bei der Biomasseaufwertung zu unterstützen. Diese Partnerschaft passt nahtlos zu unserer zukunftsorientierten Vision, die Entwicklung und Skalierung transformativer nachhaltiger Greentech-Lösungen zu beschleunigen.» (Bloom Biorenewables/mc/ps)