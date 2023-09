Borobotics erhält 150’000 Franken für die Entwicklung eines innovativen Bohrroboters

St. Gallen/Zürich/Lausanne – Als Antwort auf das Problem der energieintensiven und teuren Herstellung von Bohrlöchern für Erdwärmesonden revolutioniert Borobotics den Markt für geothermische Wärmeprozesse mit einem Bohrroboter, der auf kleinem Raum und zu deutlich geringeren Kosten arbeiten kann. Das Spin-off der ZHAW gewann die dritte Stufe von Venture Kick und überzeugte die Jury von seinem Potenzial, die Energiewende in der Geothermie positiv mitzugestalten.

Energieintensität, enorme Kosten, Ungenauigkeit, Lärmbelästigung, Landschaftszerstörung und Platzbedarf: Das sind einige der Nachteile, die sich aus Geothermiebohrungen mit herkömmlichen Maschinen ergeben. Infolgedessen können viele Gebäude nicht von der Erdwärme profitieren. Borobotics entwickelt daher eine autonome und energieeffiziente Lösung: einen Bohrroboter, der zusammen mit der Zusatzausrüstung bis zu 90 % weniger Platz benötigt als die bisherigen Lösungen und gleichzeitig die Kosten, die Lärmbelästigung und den CO2-Ausstoss der Bohrung deutlich reduziert. Die Einnahmen werden durch ein Leasingmodell erzielt, bei dem die Bohrunternehmen pro gebohrte Meter zahlen.

Marktnachfrage kann nicht gedeckt werden

Da in Gebäuden nicht genügend Platz für herkömmliche Bohrgeräte vorhanden ist und es an der Verfügbarkeit von Bohrgeräten und Personal mangelt, kann die derzeitige und prognostizierte Marktnachfrage nicht gedeckt werden: In der Schweiz und in Deutschland sind bis zum Jahr 2035 nur 1,7 Millionen zusätzliche Erdwärmesonden geplant. Borobotics bietet mit seinen autonomen und platzsparenden Robotern eine Lösung für beides und will einen bedeutenden Marktanteil erobern.

Borobotics will 2024 funktionstüchtigen Prototyp vorstellen

Das Startup wird die von Venture Kick zugesprochenen 150’000 Franken in mehrere Bohrtests seines Roboters investieren, um auf der Geothermie-Messe 2024, einer der bedeutendsten Veranstaltungen in der Geothermie-Welt, einen funktionstüchtigen Prototyp vorstellen zu können.

Das Unternehmen ist aus einem Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften hervorgegangen. Initiator und treibende Kraft des Projekts ist Dr. Hans-Jörg Dennig, Maschinenbauingenieur, Dozent und erfahrener Gründer. Ihm zur Seite stehen zwei Mitbegründer: Philipp Ganz (Engineering) und Moritz Pill (Kommerzialisierungs- und Entwicklungschancen).

«Wir waren sehr zufrieden mit unserer Erfahrung mit Venture Kick. Das Programm hat sich als sehr hilfreich erwiesen, nicht nur in Bezug auf die Bereitstellung von Finanzmitteln, sondern vor allem in Bezug auf die Inputs, die wir während der Kickers Camp Sessions erhalten haben», sagt Moritz Pill, CFO und Mitgründer von Borobotics. «Das Programm war gut strukturiert und organisiert: Wann immer etwas unklar war oder wir weiteren Rat brauchten, wurde uns sehr schnell weitergeholfen. Alles in allem sind wir froh und stolz, dass wir an Venture Kick teilgenommen haben und können das Programm anderen Startups wärmstens empfehlen.» (Venture Kick/mc/pg)

