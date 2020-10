Carvolution kooperiert mit Lidl Schweiz

Bannwil – Aufgrund des grossen Erfolges der Zusammenarbeit von Lidl Schweiz und Carvolution im vergangenen Frühling, startet heute eine weitere Aktion. Im Angebot steht der günstigste Neuwagen der Schweiz. Kundinnen und Kunden von Lidl fahren den neuen Renault Clio zum monatlichen Fixpreis inklusive Vollkaskoversicherung, Steuern, Wartung, Service und Reifen zu einem unschlagbaren Preis von CHF 429 pro Monat.

Das Auto im Abo hat in den letzten Monaten sowohl an Bekanntheit, als auch an Beliebtheit gewonnen. Nach einer erfolgreichen Aktion im letzten Frühjahr wagt das aussergewöhnliche Duo aus digitalem Startup und renommierten Detailhändler eine weitere Aktion.

Der beste Preis für einen Kleinwagen

Der neu lancierte und populäre Renault Clio TCe 100 X-Tronic wird während 4 Wochen zum Lidl-Spezialpreis angeboten. Binnen 12 Monaten profitieren Kundinnen und Kundem vom Lidl-Spezialpreis, anschliessend können sie das Auto zum regulären Carvolution Preis weiterfahren, zurückgeben oder gegen ein anderes Fahrzeug wechseln. Ein Haushalt spart dabei über CHF 1’000 pro Jahr.

Im Vergleich: Gekauft kostet der Renault Clio gemäss TCS inklusive Versicherung, Steuern, Reifen und Unterhalt rund CHF 510 pro Monat, wenn man beabsichtigt, das Auto mehr als acht Jahre zu behalten. Bei einem Leasing mit einer Laufzeit von drei Jahren kostet der Renault Clio unter Berücksichtigung von Versicherung, Steuern, Reifen und Unterhalt ca. CHF 570 pro Monat.

Remo Brugger, Head of Digital bei Lidl Schweiz freut sich auf die Aktion: «Wir haben im Nachgang der ersten Abo-Aktion im März unzählige Kundenanfrage erhalten, ob das Angebot bald wiederholt wird. Diesem Kundenbedürfnis kommen wir gerne nach und wiederholen jetzt die erfolgreiche Aktion. Einen Monat lang können Kundinnen und Kunden jetzt wieder ein Auto-Abo zum besten Lidl-Preis erhalten. Wir möchten dem aktuellen Bedürfnis der Bevölkerung entgegenkommen, mit unserer Aktion kurzfristig auf ein eigenes Fahrzeug umsteigen zu können, ohne sich längerfristig für ein Auto entscheiden zu müssen.»

Olivier Kofler, CEO von Carvolution, meint zur Aktion: “Wir erreichen diese Konditionen zum einen durch gute Beziehungen zu unseren Partner, hohe Bestellmengen und zum anderen durch hoch digitale Prozesse. In Kombination erlaubt uns das, günstigste Neuwagen der Schweiz zu vermitteln und gleichzeitig mit dem All-inclusive-Abo mehr Flexibilität und ein besseres Kundenerlebnis zu bieten.” (Carvolution/mc/ps)