Chef des Startup-Accelerators von METRO und Target wechselt zu Stryber

Cham – Der Schweizer Corporate-Venture-Builder Stryber baut aus: Garan Goodman, bisher Managing Director des METRO-Target-Retail-Accelerators, wechselt Mitte September 2019 als Associate Partner zu Stryber. Der Corporate-Venture-Builder mit Büros in Zürich, München und Kiew begleitet Konzerne, unter anderem die Migros, bei ihrer digitalen Transformation.

Goodman ist in der internationalen Digitalszene eine bekannte Grösse: Von 2014 bis 2017 war er Managing Director des Telefonica Startup-Programms «Wayra». Dort betreute er Investments in 35 Unternehmen, unter anderem auch den Exit von «Foodora» mit einem Volumen von 1 Milliarde US-Dollar. Im Anschluss war er Managing Director des METRO-Target-Retail-Accelerators, bei dem er acht EU/US «late-stage» Retail-Startups mitaufbaute. In seine Zeit dort fiel auch der Börsengang des Startups «Sezzle».

In seiner neuen Rolle wird Goodman mit Konzernen der DACH-Region zusammenarbeiten und mit ihnen neue Geschäftsmodelle und Produkte entwickeln und deren Wachstum vorantreiben. Dabei kann er auf ein Team von über 60 Stryber-Mitarbeitern zurückgreifen, welches aus erfahrenen Startup-Gründern, digitalen Marketing-Experten und Entwicklerteams besteht. (Stryber/mc/ps)

Über Stryber

Stryber – 2016 gegründet – ist der grösste Corporate Venture Builder der Schweiz. Die Firma hat sich auf den operativen Aufbau und die Skalierung strategischer Startups und Startup-Portfolios spezialisiert. Zu den Kunden zählen neben der Migros, mit der Stryber die Digitaleinheit Sparrow Ventures und diverse Startups aufgebaut hat, auch Swisscom und Skihersteller Stöckli. Ausserdem baut Stryber ein eigenes Startup-Portfolio auf, an dem sich auch externe Investoren beteiligen können. Die Gründer Alexander Mahr und Jan Sedlacek kombinieren breite Erfahrung als Startup-Gründer in verschiedenen Industrien mit jahrelanger Erfahrung aus der Strategieberatung und als Manager in grossen Konzernen.

Weitere Informationen zu Stryber: www.stryber.com

Firmeninformationen bei monetas