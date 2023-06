Classtime erweitert den Verwaltungsrat mit Adam Eberle

Zürich – Das Edtech-Unternehmen Classtime hat Adam Eberle in den Verwaltungsrat geholt, um sich im Hinblick auf neues Wachstum in den USA, der Schweiz und Deutschland strategisch zu verstärken. Eberle verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz im Bereich der Bildungstechnologien.

Adam Eberles Berufung in den Verwaltungsrat der Classtime AG markiere den Aufbruch in die nächste Wachstumsphase, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Mit Eberle holt sich das Schweizer Edtech-Unternehmen mit Innovationsstandort in Kalifornien einen erfahrenen Strategen im Bildungstechnologiebereich an Bord. Er wird eng mit dem internationalen Classtime-Team zusammenarbeiten und das weitere Wachstum in den USA, der Schweiz und Deutschland begleiten und vorantreiben.

Zuletzt hat hier Classtime in Niedersachsen und Bayern buchstäblich den Test der Ministerien bestanden. Auch im Kanton Solothurn steht Classtime im Einsatz. Mit der Software schaffen Bildungsinstitutionen intensive digitale Lernerfahrungen.

Erfahrung und Leidenschaft

Adam Eberle hat einige sehr bedeutende Unternehmen der Bildungstechnologie (PowerSchool, Skyward, SungardK12, OverDrive) mitgeprägt. Er verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich der obligatorischen Schulbildung sowie im Vertrieb von Softwarelösungen. Der US-Amerikaner verfügt über Leistungsausweise im Growth-Marketing und richtet Technologieorganisationen auf den Erfolg aus. In den letzten Jahren spezialisierte er sich auf den Bildungssektor.

«Classtime ist ein aussergewöhnliches Assessment-Tool, innovativ und mit lernförderlicher Wirkung für die Schülerinnen und Schüler. Die Resonanz von Lernenden, Lehrpersonen und Bildungsverantwortlichen ist beeindruckend. Ich sehe enormes Potential im Produkt und dem Unternehmen und freue mich auf die neue Herausforderung», so Eberle. (Classtime/mc)