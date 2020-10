Covid-19 bewirkt weltweit Innovationsschub für Startups

Zürich – Covid-19 zum Trotz fand in Zürich das Swiss Market Entry Bootcamp in Zürich statt. An der Auftaktveranstaltung nahmen Vertreter von 40 Startup-Unternehmen aus 20 Ländern weltweit vor Ort im Kraftwerk und online teil, darunter aus den USA, Kanada, Brasilien, der Türkei und zahlreichen europäischen Staaten. Am stärksten vertreten waren Startups aus Deutschland (acht Unternehmen) und Frankreich (sieben).

Acht Startups stellten digitale Gesundheitslösungen vor, sieben Gründer lieferten digitale Unterstützung für den Bildungsbereich, zehn Ideengeber konzentrierten sich auf Mobilität und SmartCity, neun Unternehmen kamen aus dem Bereich FinTech und InsurTech und sechs aus dem Bereich Food and Retail. Sie alle eint der Gedanke, den Strukturwandel und Umbau der Wirtschaft, den der Coronavirus beschleunigt, wenn nicht gar ausgelöst hat, in allen Branchen durch digitale Ideen zu unterstützen und dadurch den Veränderungsprozess kreativ zu gestalten. Die Startups hatten zuvor eine Bewerbungsphase durchlaufen, um sich für das Event zu qualifizieren. Zu den Kriterien gehörten beispielsweise eine bereits erfolgreich abgeschlossene externe Finanzierungsrunde und der Nachweis eines überzeugenden Geschäftsmodells.

Das Swiss Market Entry Bootcamp war das dritte seiner Art nach dem grossen Erfolg der Auftaktveranstaltung im Jahr 2018. Es geht auf eine Initiative von digitalswitzerland mit Unterstützung von Kickstart Innovation zurück und bietet Startups aus der ganzen Welt einen Einblick in das Ökosystem des Schweizer Unternehmertums. Darüber hinaus sind auch andere Akteure des Ökosystems beteiligt, darunter Startup Invest, Day One, Climate-KIC, F10, Impact Hub Switzerland und andere. Ziel des Events ist die Vernetzung von ausländischen Tech-Pionieren mit Finanzierungspartnern, Akzeleratoren und Inkubatoren sowie etablierten Schweizer Unternehmen, die ihrerseits auf der Suche nach kreativen Lösungen zur Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse sind.

Zu diesen Partnerunternehmen gehören APG, Coop, Chain IQ, CSS, Migros, EY, IBM, PwC, PostFinance, Sanitas, Smile Insurance, Swisscom, Swiss Post, Swisslife, UBS und andere. Die Schweiz ist die weltweite Nummer eins bei digitaler Innovation und strebt durch internationale Vernetzung an, diese Position weiter auszubauen. Auf dem Global Innovation Index (GII) belegte die Schweiz zuletzt Platz eins noch vor den USA, Schweden, UK und den Niederlanden.

„Der Coronavirus hat in fast allen Arbeits- und Lebensbereichen einen Transformationsprozess von grosser Tragweite angestossen: reisen, arbeiten, lernen, aber auch einkaufen, Gesundheitsberatung und Freizeit: Für all das mussten digitale Lösungen gefunden werden, die sich nicht nur in der Krise, sondern dauerhaft bewähren sollten. Wir haben erfolgreiche Startups in der ganzen Welt dazu aufgerufen, ihre Ideen hier in Zürich vorzustellen“, erklärt Matthias Zwingli, Leiter Internationales und Startups bei digitalswitzerland.

„Das Bootcamp ist für Schweizer Unternehmen eine hervorragende Gelegenheit, sich neue Ideen und kreative Innovationen aus der ganzen Welt ins Land zu holen. Umgekehrt stellt die Schweiz für ausländische Startups ein attraktiver Markt und Standort dar, um sich qualitativ weiterzuentwickeln und sich mit bestehenden Unternehmen zu vernetzen“, ergänzt Katka Letzing, Co-Founder & CEO von Kickstart Innovation.

Zu den Startups, die in Zürich Ihre Ideen präsentierten, gehörten:

Gini: Dokumente in Echtzeit auslesen

Das Münchener Fintech-Unternehmen bietet intelligente Datenextraktion von Dokumenten an und richtet sich damit etwa an Versicherungsunternehmen oder Anwaltskanzleien. Diese müssen sich darauf verlassen können, dass diese speziellen Datenauszüge genau richtig sind und können sich so den mühsamen Prozess der manuellen Überprüfung ersparen. „Gini kann Dokumente in Echtzeit auslesen. Mühsamer Papierkram gehört damit der Vergangenheit an“, sagt Gründer und Geschäftsführer Holger Teske.

HealthyHealth: Digitale Gesundheitsprofile für die Diagnostik

Das HealthTech-Unternehmen aus London nutzt digitale Daten zur Berechnung des Diagnoserisikos für mehr als 800 Erkrankungen, wodurch den Antragstellern Stunden für das Ausfüllen langer Fragebögen oder Arztbesuche erspart werden. „Mit der schnellen Entwicklung und Verbreitung von Smartphones und Fitnesstrackern führt HealthyHealth die damit verbundene gerätegestützte Revolution der Gesundheitsverfolgung an. Sobald ein Benutzer über sein Smartphone oder seine Wearables Zugang zu seinen persönlichen Daten gewährt, können wir sein einzigartiges Gesundheitsrisikoprofil in nur wenigen Minuten berechnen“, sagt Co-Founder und COO Etienne Bourdon.

Processim Labs: Spielerisches Lernen mit dem Smartphone

Das EdTech-Unternehmen aus San José in Costa Rica entwickelt Lernspiele auf College-Niveau und ermöglicht Schülern, auf spielerische, unterhaltsame und dynamische Weise mit ihrem Smartphone zu lernen, ihre Entscheidungsfähigkeit zu üben und kritisches Denken zu trainieren. „Covid-19 hat weltweit Schüler und Studenten gezwungen von zu Hause aus zu lernen. Vielen fehlt dafür das technische Equipment. Wir ermöglichen interaktives Lernen mit dem Smartphone, das Spass macht“, erklärt Javier Chan, Gründer und Geschäftsführer von Processim Labs.

Weitere Informationen