Covid-19 – Schweizer Startup Carvolution verkauft sieben Mal mehr Auto-Abos

Bannwil – Das Auto-Abo Business von Carvolution hat bereits während dem Lockdown geboomt. Mit den Lockerungen und dem Eintreten der “neuen Normalität” kehrt beim jungen Unternehmen jedoch keine Ruhe mehr ein. Heute werden an einem einzigen Tag gleich viele Abschlüsse gemacht wie während des Lockdowns in einer ganzen Woche.

Nach einem erfolgreichen Start ins neue Jahr konnte Carvolution trotz des Corona-Lockdowns im März ein Wachstum von über 210% gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Dieses Wachstum wurde nach den Lockerungen nochmals massiv übertroffen. In den Tagen nach den Lockerungen vom 22. Juni konnten bis zu sieben Mal mehr Auto-Abos verkauft werden als in den Wochen zuvor.

Auslieferungen auch während dem Stillstand

Während des Lockdowns musste Carvolution improvisieren. Die Auslieferungen mit Hilfe von Rentner wurde pausiert. Die Ämter waren oft nicht erreichbar und Autohäuser waren geschlossen. Mit extra Effort und guten Partner konnte die Nachfrage aber bewältigt werden. “Die Kunden haben sich auf uns verlassen, weshalb wir alles daran gesetzt haben, die Autos pünktlich zu liefern”, so Kofler, CEO von Carvolution. Für die nächsten Tage und Wochen hat Carvolution ihre Flotte früher als erwartet ausgebaut und nicht nur neue Modelle sondern auch neue Marken ins Sortiment aufgenommen. “Das war der schnellste Weg, um auf die Nachfrage zu reagieren”, äussert sich Kofler.

Team vergrössern und Autos beschaffen

Damit Carvolution das Wachstum der kommenden Monate stemmen kann, werden in den nächsten Wochen zusätzlich fünf bis zehn Stellen geschaffen. Auch die Autobestellungen sind in vollem Gange für mehr Marken- und Modellvielfalt. Das Angebot wird ausgebaut und schnelle Lieferzeiten können so garantiert werden. Aber auch der Marktaufklärung und der Schaffung von mehr Transparenz im Bereich der Vollkostenrechnung vom eigenen Auto widmet das junge Unternehmen besondere Aufmerksamkeit. Unter anderem stellt sich Carvolution mit dem Auto-Abo in den direkten Vergleich zum Leasing und zeigt auf der Website zu jedem Auto den Kostenvergleich auf. (Carvolution/mc/ps)