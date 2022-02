Das DesignTech-Startup OCCO erhält in Seed-Runde 750’000 Euro

Tallin – Das DesignTech-Startup OCCO, das eine KI-unterstützte Plattform für Innenarchitekten anbietet, die wertvolle Zeit bei der Produktsuche und dem Projektmanagement spart, ist bereit, die Innenarchitekturbranche zu erneuern. Die Plattform hat die Produktkataloge von mehr als 800 hochwertigen Einrichtungsmarken aus Europa digitalisiert. Der Zugriff auf diese Produkte aus einer Bezugsquelle spart Innenarchitekten nachweislich 27 % ihrer monatlichen Arbeitsstunden.

Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die veraltete Innenarchitekturbranche zu verändern und Designern Innovationen zu bieten. „Die KI-basierte Plattform von OCCO hilft bereits Hunderten von Designern, und wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung des Produkts auf der Grundlage von Nutzerfeedback», sagt Ander Sõõrumaa, Mitbegründer und CEO von OCCO. Die umfangreiche Datenbank von OCCO hilft Innenarchitekten und Architekten, schneller als je zuvor geeignete Produkte oder Alternativen zu finden und dadurch Zeit und Geld zu sparen.

Während der Markteinführung hat OCCO bereits 250 Nutzer aus den Niederlanden und Estland gewonnen und seinen Jahresumsatz auf 7 Millionen Euro gesteigert. Laut dem Architekten Casper Schwarz hat die Plattform überraschende und aufregende Suchergebnisse geliefert, die ihn und sein Team zu verschiedenen Entscheidungen und Vorschlägen für ihre Innenarchitekturprojekte geführt haben. „Es ist toll, neue oder unbekannte Hersteller und ihre Produkte kennen zu lernen. Das spart uns Zeit bei der Suche nach neuen Produkten und erleichtert es uns, Lösungen zu finden, die im Rahmen des Budgets unserer Projekte liegen», fügte Schwartz hinzu.

OCCO hat seine erste Investitionsrunde abgeschlossen und 750 000 Euro für die Expansion in neue Märkte in Europa aufgebracht. Der Hauptinvestor des Unternehmens ist Oliver Ahlberg, Gründer von Skeleton Technologies. „Ich denke, dass es vielen Menschen ziemlich archaisch vorkommt, ein Flugticket in einem Reisebüro zu kaufen oder etwas in einem Papierkatalog zu bestellen. Aber das ist der Alltag von Innenarchitekten: Papierkataloge, E-Mails, Wiederverkäufer», erklärt Investor Oliver Ahlberg die Notwendigkeit der digitalen Lösung von OCCO auf dem Markt. „Das Ziel von OCCO ist es, all das zu erneuern, und das hat mich angesprochen. Ich war schon immer der Meinung, dass etwas, das vor 15 Jahren genauso gemacht wurde wie heute, eine großartige Gelegenheit ist, Werte zu schaffen», fügt Ahlberg hinzu, der bei OCCO auch als Berater tätig sein wird, um die Expansion des Unternehmens zu unterstützen und bei der Beschaffung von Finanzmitteln für zukünftige Wachstumspläne zu helfen. (OCCO/mc/hfu)

