Das Klima- und Fintech-Startup carbonˣ sammelt 900’000 Euro Pre-Seed-Finanzierung ein

Paris – Das carbonˣ-Team freut sich, seine Pre-Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 900’000 Euro mit führenden Investoren aus den Bereichen Fintech, SaaS und Impact bekanntgeben zu können, an der auch die Mitbegründer von Algolia, Nicolas Dessaigne und Julien Lemoine, beteiligt sind. Das Geld wird eingesetzt, um die Aktivitäten zu skalieren, die wachsende Nachfrage der Kunden zu befriedigen und die Präsenz in EMEA auszubauen.

Carbonˣ ist ein Klima- und Fintech-Startup, das Unternehmen dabei hilft, ihre Netto-Null-Ziele zu erreichen, indem es das Risiko der Beschaffung von dauerhaften Emissionsgutschriften senkt und gleichzeitig eine beschleunigte Nachfrage für den Emissionsminderungssektor freisetzt.

Das Erreichen der im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C im Vergleich zum vorindustriellen Niveau ist eine gewaltige Aufgabe. Während die Verringerung der Emissionen und die Dekarbonisierung aller Aspekte unserer Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind, ist ein vielleicht weniger bekannter Aspekt der Bekämpfung des Klimawandels die ständige Notwendigkeit, Kohlenstoff aus unserer Atmosphäre zu entfernen, um ihn sicher und dauerhaft zu speichern. Die Kohlenstoffentfernung ist von entscheidender Bedeutung, da es in bestimmten Wirtschaftssektoren schwer abbaubare Emissionen gibt, die auch dann noch aktiv sind, wenn die meisten oder alle Dekarbonisierungs- und Reduktionsmassnahmen bereits durchgeführt wurden.

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC), eine Autorität auf dem Gebiet der Klimaberatung, hat festgestellt, dass bis 2050 jährlich 10 Milliarden Tonnen Kohlenstoff entfernt werden müssen. Angesichts der Tatsache, dass die derzeitige hochwertige, dauerhafte Kohlendioxid-Entfernung bei 10’000 Tonnen pro Jahr liegt, erfordern die meisten Prognosen eine Steigerung der Kohlenstoffentfernung um das 1’000’000-fache in den nächsten 28 Jahren.

Verwirrende Situation bei den Emissionsgutschriften

Um dieser enormen Herausforderung zu begegnen und sich auf künftige Vorschriften vorzubereiten, die Kohlenstoffemissionen weiterhin zu einem Kostenfaktor für Unternehmen machen würden, gehen viele Unternehmen heute Netto-Null-Verpflichtungen ein. Dieser Bereich entwickelt sich rasant, vor allem auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt (Voluntary Carbon Market, VCM), auf dem Unternehmen heute an der Beschaffung von hochwertigen, dauerhaften Kohlenstoffabbaukrediten teilnehmen können. Trotz aller Bemühungen sind immer mehr Unternehmen aufgrund des sich schnell verändernden Umfelds einem potenziellen Greenwashing und finanziellen Risiken ausgesetzt.

Dies liegt vor allem an der Unklarheit im Zusammenhang mit Emissionsgutschriften, insbesondere an den minderwertigen und schwer zu überprüfenden Gutschriften im Vergleich zu den hochwertigen, dauerhaften Emissionsgutschriften, die nur in geringem Umfang zur Verfügung stehen und von denen viele zur Lieferung zu einem späteren Zeitpunkt angeboten werden.

Bündelung von Nachfrage und Kapitalfluss

Als Reaktion auf diese Unklarheit und die fehlende Marktaufsicht hat das 2022 gegründete Unternehmen carbonˣ einen innovativen neuen Ansatz entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Netto-Null-Ziele mit geprüften Klimaschutzprojekten zu erreichen, die Integrität der Emissionsgutschriften zu garantieren und das Risiko von Greenwashing und Nichtlieferung zu minimieren – und das alles in dem Bemühen, die Klimawirkung des Unternehmens zu maximieren. Durch die Bereitstellung vertrauenswürdiger und zuverlässiger Beschaffungsdienste für Kohlenstoffabbau will carbonˣ als Katalysator für die Branche fungieren, indem es die Nachfrage der Unternehmen bündelt und den Kapitalfluss zu hochwertigen Kohlenstoffabbauprojekten lenkt und gleichzeitig die Grundlage für einen nachhaltigen VCM schafft.

Diese Pre-Seed-Runde wird carbonˣ dabei helfen, seinen ersten Pool zur Kohlenstoffabscheidung zu starten und sein Team und seine Präsenz in EMEA auszubauen.

«Carbonˣ unterstützt Unternehmen bei der Erreichung von Netto-Null durch die Beschaffung von dauerhaften Emissionsgutschriften und setzt gleichzeitig eine katalytische Nachfrage frei, um den CDR-Sektor zu stimulieren. Wir tun dies, indem wir die besten CDR-Technologien für den Carbonˣ CDR-Pool beschaffen und bewerten und dann standardisierte Kohlenstoffabbaugutschriften von höchster Qualität generieren. Dieser Ansatz entlastet die Unternehmen bei der Beschaffung von Emissionsminderungsgutschriften und maximiert gleichzeitig ihre Klimawirkung.» Paolo Piffaretti, carbonˣ Mitbegründer und CEO.

«Ich bin begeistert und beeindruckt vom Ehrgeiz und der Vision des carbonx-Teams, Unternehmen dabei zu helfen, Netto-Null zu erreichen; das ist eine wichtige und grosse Chance. Ich sehe den Klimawandel als einen der wichtigsten Bereiche für Entwicklung und Wachstum, und ich freue mich auf die Zukunft mit carbonx.» Nicolas Dessaigne, Algolia-Mitbegründer und Gruppenpartner bei YC. (Carbonx /mc/hfu)