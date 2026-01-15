DELOS vereint Public-Affairs und Corporate-Communications auf einer KI-gestützten Intelligence Platform

Steinhausen – DELOS erfasst mit Hilfe von KI-Suchagenten kontinuierlich und in Echtzeit veröffentlichte Inhalte aus Politik, Medien sowie von weiteren relevanten Stakeholdern wie Behörden, NGOs, Forschung und Wissenschaft. Anschliessend strukturiert die KI-basierte Plattform die identifizierten Inhalte und verknüpft sie direkt mit den für das Unternehmen relevanten Issues und Stakeholdern und weist sie den internen Verantwortlichen zu. So entsteht erstmals ein konsistentes Gesamtbild, das Orientierung, Priorisierung und Zusammenarbeit ermöglicht.

Bisher arbeiteten Public-Affairs- und Corporate-Communications-Teams mit fragmentierten Systemen: verschiedene Monitoring-Tools, manuelle Erfassung, Auswertung und Aufbereitung für Präsentationen und Reportings. DELOS schliesst nun diese Lücken.

DELOS ist modular aufgebaut und als skalierbare Plattform konzipiert. Sie unterstützt Organisationen nicht nur bei der Analyse, sondern dient langfristig als zentrale, strategische Arbeits- und Steuerungsgrundlage für Public-Affairs und Corporate-Communications.

Test mit über 20 zahlenden Kunden

DELOS wurde für ein Umfeld entwickelt, in dem politische, regulatorische und mediale Dynamiken schneller sind als klassische Arbeitsweisen. KI dient dabei nicht als Zusatzfunktion, sondern als strukturelle Grundlage für Relevanz, Kontext und Entscheidungsfähigkeit.

In der Beta-Phase wurde DELOS ausschliesslich von zahlenden Kunden eingesetzt. Über 20 Schweizer Organisationen aus verschiedenen Branchen, darunter Industrie, Detailhandel und Beratung nutzen die Plattform produktiv im laufenden Betrieb. Die zentralen Mehrwerte: Zeitgewinn, Transparenz und bessere interne Abstimmung.

Der Launch in der Schweiz ist der Ausgangspunkt. DELOS wird aktuell in weitere europäische Märkte ausgerollt und ist von Beginn an für den internationalen Einsatz konzipiert.

„Dank DELOS erkennen wir frühzeitig Trends und Risiken und sind vorbereitet, wenn sie auf der öffentlichen Agenda auftauchen.“ Alice Chalupny, Equity Partner, Hirzel.Neef.Schmid Konsulenten

„Der Ansatz von DELOS kann als Sparring-Plattform dienen, um wertvolle Zeit einzusparen und Herangehensweisen zu schärfen.” Jacqueline Fäs, Head of Public Affairs, Lidl Schweiz

„Unsicherheit lässt sich nicht eliminieren, aber strukturieren. DELOS ist entstanden, weil bei Organisationen der Bedarf nach einer KI-basierten Plattform erkannt wurde, die Public-Affairs und Corporate-Communications vereint.“ Silvan Krähenbühl, CEO Delos Analytica (Delos/mc/hfu)