Der TOP 100 Swiss Startup Award 2021 ehrt die vielversprechendsten Startups der Schweiz

Zürich – Die 11. Ausgabe des TOP 100 Swiss Startup Awards feierte die besten Startups der Schweiz: Planted Foods (1. Platz), CUTISS (2. Platz) und 9T Labs (3. Platz) waren die Favoriten der Expertenjury. Ein ausgewähltes Publikum von Startups, Investoren und Partnern war bei der Veranstaltung im neu renovierten startup space in Schlieren anwesend. Die Preisverleihung wurde zudem für ein weltweites Publikum per Live-Stream übertragen. Die 11. Ausgabe des TOP 100 Swiss Startup Award wurde von Venturelab organisiert und von den Presenting Partnern Credit Suisse und Swiss Venture Club unterstützt.

Innerhalb eines Jahrzehnts hat sich der TOP 100 Swiss Startup Award zu einer festen Grösse im Schweizer Startup-Ökosystem entwickelt. Die Award-Show bringt die vielversprechendsten Schweizer Startup-CEOs mit Schweizer und internationalen Investoren, Führungskräften und Journalisten zusammen. Was mit der ersten Veröffentlichung des Rankings im Jahr 2011 begann, hat sich zu einer umfassenden Auswahl von Veranstaltungen und Aktivitäten entwickelt, darunter eine Award Night, zu der geladene Gäste Zutritt haben, der Investor Summit, bei dem handverlesene TOP 100 Startups vor ausgewählten Schweizer und internationalen Investoren präsentieren, regionale Pitch-Events, die zusammen mit dem Presenting Partner Credit Suisse organisiert werden, und das Scale-up-Ranking.

Das TOP 100 Swiss Startups Magazin berichtet über all diese Ereignisse und Neuigkeiten mit redaktionellen Inhalten auf Deutsch, Französisch, Englisch, Chinesisch und − 2021 erstmals − auf Japanisch.

Neuer Standort, Palette von Innovationen

„Das letzte Jahr war nicht einfach, aber das Schweizer Startup-Ökosystem hat gezeigt, dass es widerstandsfähig ist und unter Druck gedeiht. Die TOP 100 zu feiern bedeutet, alle Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen turbulenten Zeiten zu feiern‟, sagt Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. „Wir beginnen das zweite Jahrzehnt der TOP 100 Swiss Startups nicht nur mit einem neuen Standort, sondern auch mit einer breiten Palette von Innovationen, die unser Leben positiv beeinflussen und die Position der Schweiz als weltweit führendes Land für Innovation und Unternehmertum stärken werden.‟

Die beiden Keynote-Speaker des Abends veranschaulichten die Stärke des Schweizer Startup-Ökosystems und zeigten das Potenzial der TOP 100 Startups auf: Ulf Grawunder ist Gründer und CEO von NBE Therapeutics mit Sitz in Basel, einem TOP 100 Startup, das im Dezember 2020 von Boehringer Ingelheim für EUR 1,18 Milliarden übernommen wurde. Fabien Jordan ist Mitgründer und CEO des TOP 100 Startups Astrocast, einem Unternehmen mit Sitz in Lausanne, das im August an die Börse ging. „NBE Therapeutics und Astrocast haben vor kurzem Schlagzeilen gemacht − während einer Pandemie, die für viele eine Herausforderung darstellte − und wir freuen uns, dass sie ihre Erfahrungen mit den TOP 100-Unternehmern, -Investoren und -Partnern teilen‟, sagte Stefan Steiner, Co-Managing Director von Venturelab und TOP 100-Direktor. „Solche Vorbilder und ein starkes Ökosystem zu haben, von dem man lernen kann, ist entscheidend, um weiterhin Weltklasse-Innovationen made in Switzerland zu entwickeln.‟

Startup-Ranking: Planted Foods, CUTISS und 9T Labs sind die Gewinner des Abends

Drei Startups aus den Bereichen Foodtech, Biotech und Engineering führen das TOP 100 Swiss Startup Ranking 2021 an. Planted Foods, CUTISS und 9T Labs zeigen die Vielfalt und das Potenzial der Schweizer Startups: Sie sind im Durchschnitt drei Jahre alt, haben zusammen über 140 neue Arbeitsplätze geschaffen und CHF 80 Millionen an Investitionen eingesammelt.

Erster Rang: Planted Foods | Kemptthal (ZH) | www.eatplanted.com/

Aus Pflanzen wird Fleisch

Das in Zürich ansässige Startup revolutioniert die Lebensmittelindustrie, indem es pflanzliches Protein aus 100% tierproduktfreien Zutaten herstellt. Die veganen Fleischalternativen von Planted Foods enthalten keine Zusatzstoffe, Chemikalien, GVOs, Antibiotika oder Hormone. Planted Foods wurde 2019 von Christoph Jenny, Eric Stirnemann, Lukas Böni und Pascal Bieri gegründet. Das Startup belegte 2020 den 37. Platz.

Zweiter Rang: CUTISS | Schlieren (ZH) | www.cutiss.swiss

Entwicklung einer einzigartigen personalisierten Hauttechnologie zur Behandlung von Hautdefekten

CUTISS ist ein Biotech-Startup, das in der Lage ist, grosse Mengen individuell angepasster menschlicher Hauttransplantate herzustellen: denovoSkin™ ist eine sichere, wirksame und zugängliche Therapie für Kinder und Erwachsene, die grossflächige Verbrennungen oder Verbrühungen erlitten haben. Es wird erwartet, dass die menschlichen Hauttransplantate von CUTISS nach der Transplantation zu einer minimalen Narbenbildung führen. Das in Zürich ansässige Startup wurde 2016 von Dr. Daniela Marino (CEO) und Dr. Fabienne Hartmann-Fritsch (CCO) gegründet und gewann 2020 den ersten Platz.

Dritter Rang: 9T Labs | Zurich | www.9tlabs.com

Eine neue Art der Herstellung von Kohlenstoff-Verbundwerkstoffen

Das in Zürich ansässige Unternehmen 9T Labs bietet eine Fertigungslösung an, die Hochleistungsbauteile leicht zugänglich macht. Die All-in-One-Hardware-, Software- und Materiallösung des Startups bietet Kunden eine kostengünstige und einfache Möglichkeit, ultraleichte Teile für Bereiche wie die medizinische Industrie, die Luft- und Raumfahrt und den Automobilmarkt zu entwerfen und in Serie zu produzieren. Das Engineering-Startup wurde 2018 von Martin Eichenhofer, Chester Houwink und Giovanni Cavolina gegründet und belegte 2020 den sechsten Platz. (Venturelab/mc/hfu).