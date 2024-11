Desafía Schweiz 2024: Unterstützungsprogramm für spanische Scaleups in der Schweiz

Zürich – Desafía Switzerland, ein neues Programm, das von der spanischen Regierung unterstützt wird, bringt neun vielversprechende spanische Nachhaltigkeits-Startups in die Schweiz, um ihre globale Reichweite und Skalierung zu beschleunigen. Die Unternehmen nehmen vom 2. bis 13. Dezember an einem zweiwöchigen, praxisorientierten Geschäftsprogramm in Zürich, Bern, St. Gallen und Lausanne teil, um nachhaltige Wachstumswege im innovativen Schweizer Ökosystem zu etablieren.

Unterstützt von ICEX und Red.es in Zusammenarbeit mit Venturelab und dem Wirtschafts- und Handelsbüro der Spanischen Botschaft in Bern, bietet die erste Ausgabe von Desafía Switzerland spanischen Unternehmern eine massgeschneiderte Möglichkeit, sich in der Schweiz, einem der weltweit führenden Innovationszentren, zu etablieren. Ziel der Initiative ist es, den Teilnehmern die notwendigen Ressourcen zur Verfügung stellen, um sich an den Schweizer Markt anzupassen, zu wachsen und ihre Wettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene zu stärken.

Das Programm beginnt in Madrid mit einem zweitägigen Treffen am 14. und 15. November zur Vorbereitung der zweiwöchigen Roadshow in der Schweiz vom 2. bis 13. Dezember. Die neun Startups werden von Business Development Workshops, Unternehmensbesuchen und Pitches bei Networking-Veranstaltungen profitieren, um ihre Lösungen vor Schweizer Investoren, Industriepartnern und wichtigen Akteuren des Innovationsökosystems zu präsentieren. Durch die Vernetzung mit anderen Gründern und führenden Akteuren des Ökosystems erhalten die Startups Zugang zu Möglichkeiten, die ihr Wachstum in der Schweiz und international unterstützen.

„Wir freuen uns darauf, diese auf Nachhaltigkeit fokussierten Startups als Brücke zwischen den Innovationsökosystemen der Schweiz und Spaniens zu sehen“, betont Jordi Montserrat, Managing Partner bei Venturelab. „Das Potenzial von Startups zu fördern, die Lösungen für eine nachhaltigere Zukunft entwickeln, ist Teil unserer Mission bei Venturelab, und mit spanischen Wurzeln ist dies auf persönlicher Ebene besonders erfreulich“.

Treffe die Startups

Partner des Schweizer Ökosystems, Forschungseinrichtungen und Investoren haben die Möglichkeit, die Startups beim Pitchfest kennenzulernen und sich für die Veranstaltungen am 4. Dezember in Zürich im Startup Space oder am 11. Dezember in Lausanne im Unlimitrust Campus anzumelden, wo die neun Unternehmen ihre Lösungen präsentieren werden.

Die Spanische Delegation

Devengo | devengo.com

Devengo hilft dabei, die Finanzströme eines Unternehmens in die operativen Prozesse zu integrieren, sei es für Massenzahlungen in Echtzeit oder für den Empfang von Zahlungen, um die Abstimmung zu erleichtern.

FinBoot | finboot.com

Finboot bietet eine innovative Rückverfolgbarkeitslösung zur Automatisierung der ESG- und Nachhaltigkeitsberichterstattung, zur Erstellung digitaler Produktpässe und zur Verwaltung von Nachhaltigkeitserklärungen und -zertifizierungen.

Go Planner | go-planner.com

Die Big-Data-getriebene Transformation eröffnet eine neue Zukunft für Transport und Logistik, in der Prozesse und Entscheidungen mit aussergewöhnlicher Geschwindigkeit und optimaler Effizienz gestaltet werden.

Impressora | impressora.org

Impressora stellt fortschrittliche Materialien für die additive Fertigung mittels 3D-Druck her. Das Startup nutzt lokale natürliche Ressourcen, um leistungsfähige und nachhaltige Mörtel zu entwickeln.

Insttantt | insttantt.com

Mit Insttantt werden persönliche Informationen einmalig registriert, sicher an einem Ort gespeichert und mithilfe einer Safe-Share-Technologie sofort mit anderen Personen und Unternehmen geteilt.

Lumio | lumio.solar

Lumio ist die einzige Plattform für nachhaltige Energie, die das Installieren, Nutzen und Teilen erneuerbarer Energien ermöglicht. Über Lumio lässt sich eine schlüsselfertige Solaranlage für das Zuhause, Unternehmen oder die Nachbarschaft installieren, wobei überschüssige Energie über die Plattform verwaltet und mit anderen geteilt werden kann.

Macco Robotics | maccorobotics.es

Macco bringt das FoodTech-Konzept, humanoide Robotik und künstliche Intelligenz in das Hotel- und Gastgewerbe, damit der HORECA-Kanal seine Ressourcen optimieren und gleichzeitig die Qualität seiner Dienstleistungen verbessern kann.

Scoobic | scoobic.com

Scoobic entwickelt Elektrofahrzeuge für die letzte Meile, die für Unternehmen profitabel und gleichzeitig nachhaltig für den Planeten sind.

Wealth Reader | wealthreader.com

Wealth Reader revolutioniert das Bankmanagement mit seiner Bank Aggregation API: vollständige, genaue und mit einem Klick verfügbare Daten.

(Venturelab/mc/hfu)