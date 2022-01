Die 19-jährige Viktoria Izdebska gründet Advanced Sales Technologies

Viktoria Izdebska entwickelt mit “Advanced Sales Technologies” innovative Automation-Technologien für den B2B-Vertrieb. Ihr erstes Tool “Salesy” scannt den Kunden-Markt des Anwenders nach aktuellen Ereignissen – Veränderungen auf Unternehmensebene – und identifiziert somit die richtigen Leads zum richtigen Zeitpunkt.

Die 19-jährige Gründerin Viktoria Izdebska ist keine Unbekannte in der österreichischen Startup-Szene. Viktoria wurde das Unternehmertum bereits von klein auf in die Wiege gelegt: Ihre Eltern sind Damian Izdebski und Aleksandra Izdebska, die ehemaligen Gründer der Handelskette DiTech. Mittlerweile ist Damian Izdebski mit der techbold technology group AG und einem Team von über 100 Mitarbeitern als marktführende IT-Dienstleister im KMU-Segment erfolgreich.

“Bei uns zuhause wurde beim Abendessen vorrangig über die unternehmerischen Themen meiner Eltern gesprochen. Ich fand das unglaublich spannend und wusste damals schon, dass ich eines Tages meine eigene Firma gründen werde,” so die 19-jährige Viktoria Izdebska. Bereits im Alter 17 Jahren erreichte Viktoria Izdebska mediale Bekanntheit mit ihren ersten eigenen Unternehmungen, wie z.B. Profit2Go, ein Unternehmen im Bereich private Investing. Eine steile Lernkurve und zwei Jahre später gründet sie nun die “Advanced Sales Technologies GmbH”, ein Startup welches disruptive Technologien für den Vertrieb entwickelt.

“Ich habe in den letzten Jahren meine Leidenschaft für den Vertrieb entdeckt und mich intensiv mit Vertriebsstrategien und Sales-Tools befasst,” so Izdebska. In Gespräche mit dutzenden Sales-Professionals entdeckte Viktoria ihre Leidenschaft für den B2B-Vertrieb. Und ihr wurde bewusst, dass alle Vertriebsmanager mit denen sie sich unterhielt vor ein und derselben Hürde standen: Die Generierung von qualifizierten Sales-Leads stellt Unternehmen im B2B-Vertrieb vor eine Herausforderung, die Ressourcen, Zeit und Geld in Anspruch nimmt. So entschied sich Viktoria, diese Lücke zu schließen. Mit dem Einsatz von Advanced Sales Technologies soll die Lead-Generierung im B2B-Segment schneller, intelligenter und qualitativ hochwertiger werden.

Identifikation von Trigger-Events

Mit dem Fokus auf “Trigger Events” wird der Kunden-Markt nach Veränderungen gescannt um High-Potential-Leads zu identifizieren.

Das erste Tool der AST Advanced Sales Technologies GmbH heißt Salesy. Salesy scannt das Web im Zielmarkt des Anwenders nach B2B-Kunden, die relevante Ereignisse – sogenannte “Trigger Events” – auf Unternehmensebene aufweisen. Salesy spürt Ereignisse auf, die einen Vertriebs-Abschluss besonders wahrscheinlich machen: “Wir sind davon überzeugt, dass es den perfekten Zeitpunkt gibt um mit einem potenziellen Neukunden in Kontakt zu treten”, so Izdebska. “Unsere Technologie analysiert Veränderungen in den Unternehmen, die der Zielgruppe unserer Auftraggeber entsprechen. Auf Basis verschiedener Variablen – finanzielle, personelle, kommunikative Ereignisse auf Firmenebene – identifiziert unsere Technologie die Unternehmen, den für unsere Anwender zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Abschlusschance für sein Produkt oder Dienstleistung besteht.”

Sales-Team profitieren mit Salesy in mehreren Aspekten: Erstens generieren sie neue Leads, die sie sonst nicht entdeckt hätten, denn Salesy identifiziert Leads auf Basis von Veränderungen und nicht auf Basis statischer Suchkriterien. Somit wird die Dynamik am Markt erfasst und die Zielkunden werden zu einem Zeitpunkt kontaktiert, wenn sie besonders empfänglich für Vertriebsanbahnungen sind. Gleichzeitig profitieren die Nutzer von Salesy von einer erheblichen Zeitersparnis: Die Lead-Recherche wird von Salesy ausgeführt, wodurch der Pre-Sales-Prozess im Unternehmen automatisiert wird und sich Sales-Mitarbeiter auf das verkaufen konzentrieren. Schlussendlich steigert Salesy die Konvertierungsrate von identifizierten Leads zu abgeschlossenen Kunden, denn die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses steigt aufgrund des optimierten Timings.

Advisory Board mit Ben Ruschin und Roman Schweitzer

Als ersten Mitstreiter hat Viktoria Izdebska den Startup-Unternehmer und Vertriebsprofi Benjamin Ruschin (Gründer von WeAreDevelopers & CEO der Code Capital Holding) für sich gewinnen können. Ruschin bringt seine 15-jährige Startup- und Vertriebs-Expertise in die Advanced Sales Technologies GmbH ein und hat das Produktkonzept von Grund auf mitkonzipiert. Ebenso wurde der Finanzexperte Roman Schweitzer, Gründer & CEO der Schweitzer + Partner Steuerberatungs-gmbH als Investor und Finanz-Berater ins Team geholt.

Salesy launcht im April 2022 in der Beta-Phase. Sales-Teams die das Tool frühzeitig einsetzen möchten, können sich bereits jetzt auf der Salesy-Website registrieren (www.salesy.at). (Advanced Sales Technologies/mc/hfu)