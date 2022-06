Die GamesCoin Group setzt ihre weltweite Promotion-Roadshow «MOMENTUM» in Zug in der Schweiz fort

Zug – Die disruptive deutsche Blockchain-Gaming-Organisation GamesCoin Group wird ihr Gaming-Ökosystem im Rahmen der internationalen Promotion-Tour «MOMENTUM» nach Zug ins Crypto Valley bringen. Nach ihrem exklusiven Event in Dubai im April dieses Jahres, das in Kooperation mit Crypto Oasis veranstaltet wurde, präsentiert die GamesCoin Group ihren bahnbrechenden digitalen Gaming-Kosmos als nächstes in der Schweiz.

Alex Suárez, CEO und Gründer der GamesCoin Group, ist im Crypto Valley, einem Cluster richtungsweisender Blockchain-Unternehmen in der Stadt Zug, ein bekanntes Gesicht. Das Crypto Valley beherbergt 14 sogenannte «Unicorns» – privat gehaltene Start-ups mit einem Wert von über USD 1 Milliarde –, und ist somit ein idealer Standort für die nächste Etappe der «MOMENTUM-Roadshow. Die Metaverse-Plattform der GamesCoin Group fusst auf ihrer eigenen Ethereum-basierten Blockchain, der GamesChain, die von der 2020 ebenfalls in Zug gegründeten Valchain AG betrieben wird. Mit Herbert Sterchi als Direktor ist Valchain ein wichtiger Partner für die GamesCoin Group und wird somit Teil der Roadshow in Zug sein.

Am 10. Juni wird im Rahmen des «MOMENTUM»-Roadshow-Stopps in der SHED Lounge in Zug das GamesCoin-Ökosystem erstmals der europäischen Öffentlichkeit vorgestellt. Dabei wird die GamesCoin Group mögliche Szenarien und Gestaltungsmöglichkeiten für die Zukunft des Blockchain-Gaming aufzeigen.

«Play to Own»-Games

Die GamesCoin Group ist ein innovatives Unternehmen, angetrieben von der Vision, die Gamer ins Zentrum ihres Ökosystems zu stellen und für Leistungen im Spiel zu belohnen. Die «Play to Own»-Games von GamesCoin werden diese Vision umsetzen und damit einen entscheidenden Beitrag zum Durchbruch der Marktakzeptanz und Verbreitung von Blockchain-Anwendungen leisten. Die damit verbundene immersive virtuelle Welt wird den Zugang zum eigenen Marktplatz für digitale Assets mit mehreren Funktionen ermöglichen. Die Gamer können den GamesCoin-Token als In-Game-Währung in allen Welten des Hubs verwenden, so dass sie NFTs und digitale Assets reibungslos zwischen verschiedenen Games und virtuellen Welten hin und her bewegen können.

Die GamesCoin Group schafft ein Ökosystem für Gamer, Games-Entwickler, Publisher und Werbepartner, in dem sich diese mühelos zu gemachten Gaming-Erfahrungen und erzielten Gaming-Erfolgen in einem offenen und skalierbaren Metaverse miteinander austauschen können. Die groß angelegte virtuelle Welt der GamesCoin Group und die Fähigkeit, eine hohe Anzahl von gleichzeitigen Nutzern für ein immersives Gameplay und ein hohes Mass an Interaktivität zu beherbergen, wird durch die Nutzung der bewährten Metaverse-Technologie von Hadean erreicht.

Hadean steht an der Spitze der «Web 3.0»-Revolution und hat als Partner der GamesCoin Group die neue Blockchain-Generation des Gamings eingeläutet, indem es die erste «Play to Own»-Plattform für die GamesCoin Group umgesetzt hat. Während wir uns von zentralisierten «Web 2.0»-Modellen wegbewegen, haben Statistiken gezeigt, wie schnell sich das Blockchain-Gaming durchsetzt. Die Zahl der Wallets, die täglich ausschliesslich mit spielbezogenen Smart Contracts interagieren, verzeichnete von 2020 bis 2021 einen 46-fachen Anstieg. Das explosive Wachstum ist der Beweis dafür, dass es im Blockchain-Gaming-Bereich für Investoren, Entwickler und Gamer gleichermassen viele Möglichkeiten gibt. Es gibt weltweit über 3 Milliarden Gamer. Mit einem adressierbaren Markt dieser Größe hat Blockchain-Gaming einen unglaublichen Wert für die Branche und die Perspektiven reichen ins Grenzenlose.

«Wir demokratisieren das Gaming»

Auf die Frage nach der Führung der Blockchain-Gaming-Revolution sagte Alex Suárez, CEO der GamesCoin Group: «Ideen müssen zu grossen Visionen heranwachsen. Und ab einem bestimmten Punkt muss man sie zielstrebig und ohne Kompromisse umsetzen. Das ist es, was wir in diesem Moment tun: Wir demokratisieren das Gaming, indem wir ein dezentrales Metaverse nur für Gamer aufbauen: The Universe Game.»

Die GamesCoin Group hat ein enormes Potenzial an Möglichkeiten eröffnet, um das GamesCoin-Metaverse weltweit zu entwickeln. Über das «Play to Own»-Wirtschaftsmodell kommen Gamer in die Lage, durch In-Game-Assets Verdienste zu generieren. Dadurch entstehen neue Spielanreize und Gewinnchancen.

Die GamesCoin Group ist ein strategischer Partner von Crypto Oasis, dem am schnellsten wachsenden Blockchain-Ökosystem im Nahen Osten. Die Allianz mit Crypto Oasis bringt deren Gaming Metaverse in den Nahen Osten und wird von der weltweiten -Infrastruktur und den Profis von Crypto Oasis unterstützt. Dubai war die erste Station der «MOMENTUM»-Roadshow und in Zusammenarbeit mit Crypto Oasis gelang es, die disruptive Technologie der schnell wachsenden Gaming-Szene im Nahen Ostens erfolgreich zu präsentieren.

Die GamesCoin Group freut sich darauf, die «MOMENTUM»-Roadshow nach der Präsentation im Crypto Valley am 10. Juni 2022 im Rahmen weiterer Events in Köln, den USA, Berlin, Riad und zum Abschluss ein weiteres Mal in Dubai fortsetzen zu können. (Inacta/mc/ps)

Über die GamesCoin Group

GamesCoin erschliesst ein Ökosystem für eine völlig neue Gaming-Welt. Indem es Blockchain und Gaming auf innovative Weise kombiniert, schafft das Unternehmen einen digitalen Kosmos, der unzählige Möglichkeiten bietet – von NFT-Marktplätzen für Gaming Items bis hin zu spielübergreifenden Promotions. Die hochsichere, konforme und benutzerfreundliche Wallet-Technologie ermöglicht Gamern und Partnern einen einfachen Zugang zu diesem Gaming-Ökosystem der nächsten Generation.

gamescoin.io

Über Hadean

Hadean wurde 2015 gegründet und ist ein Venture-Backed-Startup, das verteiltes, räumliches und skalierbares Computing für das Web 3.0 und das Metaverse neu definiert. Die Distributed-Cloud-Plattform bildet die Grundlage für «Web 3.0»-Anwendungen für das Metaverse und Unternehmensorganisationen gleichermaßen. Zu den Kunden gehören Sony, CAE, Microsoft, Minecraft, das Francis Crick Institute, PixelMax und GamesCoin.

hadean.com

Über Crypto Oasis

Crypto Oasis ist ein auf den Mittleren Osten ausgerichtetes Blockchain-Ökosystem, das Investoren und Sammler, Startups und Projekte, Unternehmen, Regierungen und Verbände, Wissenschaft und Forschung sowie Dienstleister zusammenführt. Die Kernelemente des Ökosystems bilden eine physische und regulatorische Infrastruktur, Kapital und Talent.

Crypto Oasis zielt darauf ab, eines der führenden Blockchain-Ökosysteme der Welt zu werden. Heute ist es das am schnellsten wachsende Ökosystem, mit mehr als 1.000 Organisationen allein in den VAE. Verfolgt wird das Ziel, dass bis Ende 2022 mehr als 1.500 etablierte Organisationen in der gesamten Region zu finden sein werden.

cryptooasis.ae