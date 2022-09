«Die Höhle der Löwen Schweiz»: 44 Startups buhlen ab 4. Oktober 2022 um Investments

Zürich – Neue Rekorde und innovative Startups erwarten das 3+-Publikum ab dem 4. Oktober 2022 in der vierten Staffel «Die Höhe der Löwen Schweiz». 44 Startups pitchen in sieben Folgen ihre Businessideen bei bekannten Investment-Profis, darunter die Business-Apartment-Pionierin Anja Graf, die Tech-Unternehmerin Bettina Hein, der Onlinehandel-Experte und Gründer von brack.ch Roland Brack, der Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth, der Amorana-Mitgründer und CEO Lukas Speiser, der Investmentfirma-Inhaber Jürg Schwarzenbach von Marcaro und der Start-up-Coach und Mitinhaber von Great Place to Work Patrick Mollet.

Von der Lifestyle- über die Finanz- bis hin zur Mobilitätsbranche wagen sich allerlei Jungunternehmen in die Höhle der Löwen. Beispielsweise das vierköpfige Gründerteam des Zürcher Startups refluence, das aufgrund der steigenden Nachfrage nach Influencer-Marketing einen Vermittlungsservice für Influencerinnen, Influencer und Unternehmen anbietet. Oder das Zuger Jungunternehmen Splint Invest, das eine Applikation entwickelte, die es mit einem Klick ermöglicht, unkompliziert in alternative Anlagen, unter anderem Aktien für Luxusuhren, seltenem Whisky oder Edelwein, zu investieren.

Ein Gründerduo aus Zürich erschuf Unterarmprothesen unter dem Namen mac4u Explorer, die Menschen mit körperlicher Behinderung Sport und weitere Freizeitaktivitäten ermöglichen. Auch das Zürcher Startup Dancing Queens hofft auf ein Investment. Sie bieten modulare Tanzschuhe an, mit denen man schmerzfrei ganze Nächte lang durchtanzen kann. RIBE Moto aus Zürich betreibt eine Vermietungsplattform für Motorräder, die unter anderem den administrativen Aufwand für Nutzerinnen und Nutzer verringert. Wem gelingt es, den vergangenen Staffel-Rekord zu knacken und wer geht leer aus? (mc/pg)

Die Höhle der Löwen Schweiz