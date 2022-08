Die Vaudoise unterstützt das Startup ProSeed mit Mentoring

Lausanne – Das Startup ProSeed hat mit seinem innovativen Projekt zur Wiederverwertung von proteinhaltigen Abfallprodukten aus der Bierproduktion den vom Verein GENILEM lancierten Wettbewerb für Jungunternehmen «Prêt? Partez, Pitch!» gewonnen. Die Gruppe Vaudoise Versicherungen unterstützt das Startup mit einem Mentoring-Programm. Das Ziel? Wissen und Know-how mit dem Unternehmen zu teilen, um sein Wachstum zu fördern.

Nachdem es den Wettbewerb «Prêt? Partez, Pitch!» (Achtung, fertig, Pitch!) von GENILEM gewonnen hatte, konnte das Westschweizer Startup ProSeed vom Mentoringprogramm der Gruppe Vaudoise Versicherungen profitieren. ProSeed nutzt Treber, ein Abfallprodukt aus der Bierproduktion, zur nachhaltigen Herstellung von pflanzlichen Proteinen. Für die Vermarktung kann sich das Jungunternehmen auf das Fachwissen der Expertinnen und Experten der Vaudoise-Gruppe stützen. «Es ist sehr interessant, sich über verschiedene Themen wie Marketing, Kommunikation, Finanzen und die juristischen Aspekte auszutauschen», sagt Mateo Aerny, einer der Gründer des Startups. Regionale Unternehmen zu fördern, entspricht auch den Werten der Vaudoise-Gruppe, und trägt zur unternehmerischen Stärke der Region bei.

Ein zweites Leben für Lebensmittel

ProSeed trägt zu einem nachhaltigeren Lebensmittelsystem bei, indem es qualitativ hochwertige neue Zutaten herstellt und gleichzeitig die Lebensmittelverschwendung reduziert. Die Idee von ProSeed: die mehr als 80 000 Tonnen Treber aus der Bierbrauerei weiterzuverwerten. Durch diesen nachhaltigen Ansatz schafft es das Start-up, ein neues Produkt herzustellen, ohne dafür Anbauland in Anspruch zu nehmen. «Malztreber enthält von Natur aus 20% Eiweiss. Dank unseres Verfahrens kann unser Produkt teilweise Mehl ersetzen», erklärt Giulia Lécureux, Mitgründerin von ProSeed. Die lokal hergestellte Zutat ist nebst dem hohen Proteingehalt auch reich an Ballaststoffen, enthält aber wenig Kohlenhydrate. Es kann in unterschiedlichen Verfahren, z. B. bei der Brotherstellung, verwendet werden, ohne dass dabei Nährwerte oder Geschmackseigenschaften verloren gehen. (Vaudoise/mc/hfu)