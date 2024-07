Diese vier künftigen CSEM-Startups könnten bald unseren Alltag revolutionieren

Neuenburg – Das CSEM ACCELERATE-Programm, eine Initiative zur Unterstützung und Förderung unternehmerischer Innovation in der Schweiz, gibt die Sieger für 2024 bekannt. Von den Startup-Ideen des diesjährigen Wettbewerbs wurden vier aufgrund ihres Transformationspotenzials in den Bereichen Medizin, Technologie und Uhrenindustrie ausgewählt.

Jetzt ist es offiziell: Visienco, Protonica, Watchibia und TrueYouOmics sind die nächsten vier Startups, die ab sofort und bis 2026 bei CSEM weiterentwickelt werden. Ein kleiner Überblick über die vier Ideen .

Visienco – Beschleunigung der Medikamentenentwicklung durch automatisierte Organoidsortierung?

Stellen Sie sich eine Zukunft vor, in der Organoide – Mini-Nachbildungen von Organen – verwendet werden, um die Entwicklung neuer Medikamente zu beschleunigen und den Bedarf an Tierversuchen erheblich zu reduzieren. Das ist die Vision von Visienco, entwickelt von Lucie Jandet und Jonas Goldowsky. Ihre automatisierte Sortierungstechnologie, die in Zusammenarbeit mit CSEM-Expertinnen und -Experten entwickelt wurde, wird die Medikamentenentwicklungsforschung standardisieren und die Nutzung dieser Mikrotissues weiter fördern.

„Die Unterstützung durch CSEM ist für uns immens wichtig, nicht nur aufgrund der technologischen Fachkenntnisse, sondern auch wegen der Vernetzung mit möglichen Partnern und Kunden“, erklärt Lucie Jandet.

Protonica – Booster für Krebstherapien

Die Protonentherapie gilt als Zukunft der Krebsbehandlung. Ihre Vorzüge sind unbestreitbar: Es reduziert nicht nur die Nebenwirkungen im Vergleich zu herkömmlichen Behandlungen erheblich, sondern eröffnet auch die Möglichkeit von Behandlungen in Einzelsitzungen. Protonica ist eine Startup-Idee, die von Veronica Leccese am CSEM und ihren Kollegen Benoit Truc und Michele Caldara von der EPFL entwickelt wurde. Sie haben sich zum Ziel gesetzt, die Protonentherapie noch effizienter und für alle zugänglich zu machen.

„Wir wollen die Präzision der Protonenstrahlenbündel verbessern, um eine optimale Behandlung zu gewährleisten“, erklärt Veronica Leccese.

Watchibia – Ihre klassische Uhr wird smart

Stellen Sie sich ein smartes Uhrenarmband vor, das perfekt mit ihrer klassischen Lieblingsuhr kompatibel ist. Genau dies bietet Watchibia, das innovative Startup von Olga Nijpels-Tishurova. Dessen Ziel ist es, ein einzigartiges Armband zu entwickeln mit dessen Hilfe Gesundheitsparameter überwacht werden können, ohne auf eine klassisch-elegante Armbanduhr verzichten zu müssen. Mit auswechselbaren, smarten Uhrenarmbändern reagiert Watchibia auf eine wachsende Nachfrage auf dem Uhrenmarkt.

„Wir möchten den Uhrenherstellern die Möglichkeit bieten, die zeitlose Eleganz traditioneller Uhrmacherkunst mit den modernen Funktionalitäten vernetzter Uhren zu kombinieren. Dank der Expertise und des Renommees des CSEM in diesem Bereich sind wir für diese Herausforderung bestens gerüstet“ – Olga Nijpels-Tishurova.

TrueYouOmics – was, wenn Sie Ihren Gesundheitszustand 5 Jahre im Voraus kennen würden?

Im Unterschied zu klassischen Blutbildern, die sich auf eine begrenzte Anzahl von Markern konzentrieren, möchten Andres Lanzos und seine Kollegen Kevin Yar und Dominic Mehr allen einen genaueren Einblick in ihren aktuellen und zukünftigen Gesundheitszustand ermöglichen. Durch die Messung von Tausenden von Proteinen und von Milliarden potenzieller Mutationen wollen sie Krankheitsrisiken mit nie dagewesener Präzision vorhersagen und in Bezug zum aktuellen Gesundheitszustand des Individuums setzen.

„Durch die Kombination von DNA-, RNA- und Proteinanalysen mit unseren leistungsstarken Algorithmen sind wir auf dem besten Weg, Lösung für genauste Vorhersagen von Krankheitsrisiken zu entwickeln. Ihr Name lautet: TrueYouOmics,“ – Andres Lanzos

Zwei Module, ein Ziel: wirtschaftliches Wachstum dank Technologie-Innovation

Seit seiner Gründung hat CSEM über 50 Startups hervorgebracht. Einige der jüngsten sind auf dem Markt bereits überaus erfolgreich, beispielsweise Aktiia und MATIS, und belegen den Mehrwert und das Wachstumspotential dieser aufstrebenden Unternehmen.

CSEM ist besonders stolz darauf, dass dieses Jahr eines der ausgewählten Projekte von Ingenieurinnen und Ingenieuren geleitet wird, die bereits im Technologie-Innovationszentrum arbeiten. Darüber hinaus werden drei der vier Projekte von Frauen geleitet oder mitgeleitet, was ein Engagement für Exzellenz und Diversität belegt.