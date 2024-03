Digitalisierung des Wirtschaftsökosystems: Regionale Wirtschaftsförderungen setzen vermehrt auf die No-Code-Lösung von Innoloft

Aachen – Die rasante technologische Entwicklung formt und verändert bestehende Wirtschaftssysteme, schafft und zerstört Geschäftsmodelle, Lieferketten und Beschäftigungsmodelle. Weniger als 30 % der industriellen Transformationsprojekte sind von Erfolg gekrönt. Vor diesem Hintergrund sind Wirtschaftsförderern gefordert, ihre Ökosysteme an die dynamischen Veränderungen anzupassen. Wirkungsvolle Aktivitäten und Services im Rahmen einer digitalen Wirtschaftsförderung stehen dabei im Vordergrund.

Jedoch sind auch Wirtschaftsförderer mit der Herausforderung konfrontiert, dass über 80 % IT-Projekte im öffentlichen Bereich länger als geplant brauchen und 45 % die geplanten Kosten überschreiten. Um diese Herausforderung zu meistern, setzen bereits 40 % der Landesverwaltungen auf die digitale No-Code-Lösung von Innoloft, wobei ein Bundesland besonders hervorsticht – Niedersachsen! Die Plattform innomatch des Innovationszentrums Niedersachsen, mit über 3500 Nutzern und 570 registrierten Startups, verzeichnet die beste Performance im Bereich der öffentlichen Wirtschaftsförderung.

Dank der No-Code-Lösung LoftOS von Innoloft konnte das Innovationszentrum Niedersachsen die Plattform innomatch äusserst schnell umsetzen. Gleichzeitig ermöglicht die Flexibilität der Lösung es dem Innovationszentrum Niedersachsen, verschiedene webbasierte Angebote über eine einzige Plattform bereitzustellen, was zu erheblichen Einsparungen bei nicht nur Kosten für Software und Entwicklung, sondern auch Abstimmungsaufwänden führt. Zudem ermöglicht die Flexibilität von LoftOS Anpassungen innerhalb weniger Minuten, im Gegensatz zu herkömmlichen Entwicklungen, bei denen ähnliche Änderungen Wochen dauern würden.

Innoloft gilt mit ihrer No-Code-Lösung LoftOS als der Vorreiter in diesem Bereich, welche die massgeschneiderte Erstellung von Softwarelösungen ohne Programmierkenntnisse ermöglicht. Dabei ist die Lösung von Innoloft insbesondere auf die Erstellung von komplexen B2B-Webanwendungen ausgelegt.

Sven Pietsch, CEO Innoloft sagt: «Mit No-Code-Entwicklung können sich Wirtschaftsförderungen oder auch andere öffentliche Einrichtungen aus den Fängen von traditioneller Software-Entwicklung und -Beschaffung befreien. Wir befähigen unsere Kunden, kinderleicht und ohne Programmierkenntnisse Anwendungen selber zu bauen und jederzeit anzupassen. Diese Alternative zu langen Ausschreibungs- und Beauftragungsprozessen spart unseren Kunden viel Geld und beschleunigt die Umsetzung von Monaten zu Minuten. Das Innovationszentrum Niedersachsen mit der Plattform innomatch ist hierbei ein leuchtendes Beispiel der neuen Art der Softwareentwicklung im öffentlichen Sektor.»

Olaf Lies, niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung ergänzt: «Die Digitalisierung ist der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft. Mit Plattformen wie innomatch tragen wir aktiv dazu bei, eine Brücke zwischen innovativen Startups, Investoren und etablierten Unternehmen zu bauen. Dies stärkt nicht nur unsere wirtschaftliche Vielfalt, sondern fördert auch den Technologietransfer und die Skalierung neuer Geschäftsmodelle. Als niedersächsischer Wirtschaftsminister bin ich stolz darauf, dass unsere Initiative startup.niedersachsen mit innomatch eine Vorreiterrolle in der digitalen Wirtschaftsförderung einnimmt und einen realen Mehrwert für den Wirtschaftsstandort Niedersachsen schafft.» (Innoloft/Bettertrust/mc/ps)

Über Innoloft:

Innoloft ist eines der führenden deutschen Software-Startups im Bereich No-Code-Entwicklung. Die innovative LoftOS-Technologie ermöglicht es Unternehmen und Privatpersonen, massgeschneiderte Softwarelösungen ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu entwickeln. Innoloft setzt sich damit aktiv für die Demokratisierung der IT-Entwicklung ein. Ihr Ansatz steht im Einklang mit dem aktuellen Trend zu No-Code- und Low-Code-Plattformen, die die Entwicklung von Anwendungen einem breiteren Publikum zugänglich machen. Die Vision ist, Programmieren so einfach wie PowerPoint.

Über innomatch:

Hinter innomatch steht die Initiative startup.niedersachsen, die aus der Umsetzung der Startup-Strategie im Auftrag vom Wirtschaftsministerium und Wissenschaftsministerium des Landes Niedersachsen hervorgegangen ist. innomatch fungiert als Vermittler von Know-how und Kapital zwischen Bildungs- und Forschungseinrichtungen sowie Startup-Zentren. Ihr Ziel ist es, Ideen an den Start zu bringen, die nachhaltig die Gesellschaft verändern und Gründer*innen in Niedersachsen den Weg erleichtern. In jedem Schritt verfolgen sie den Leitsatz: «Machen einfach machen».