Dronamics erhält 40 Millionen Dollar, um die ersten Drohnenlieferungen auf der mittleren Meile in Europa zu starten

London – Dronamics, die weltweit erste Frachtdrohnen-Fluggesellschaft mit einer Lizenz für den Betrieb in Europa, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem Weg zu seiner bevorstehenden Serie-A-Runde insgesamt 40 Millionen US-Dollar an Pre-Series-A-Finanzierung von Risikokapitalfonds und Angel-Investoren aus 12 Ländern erhalten hat.

Dieser Betrag umfasst Gelder von Founders Factory, Speedinvest, Eleven Capital und zuletzt vom Strategic Development Fund (SDF), dem Investmentarm des Tawazun Council, Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate.

Svilen Rangelov, Mitbegründer und CEO von Dronamics, sagte: «Die Investition von SDF, Founders Factory, Speedinvest und Eleven Capital ist eine starke Bestätigung für unser Ziel, unsere Frachtdrohnenlösung mehr Menschen und Unternehmen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen. Ihr Vertrauen in Dronamics bestätigt die Stärke unseres Geschäftsmodells und wir freuen uns darauf, mit der Unterstützung unserer Investitionspartner weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein.»

Etablierung von Dronamics in den Vereinigten Arabischen Emiraten

Die Investition der Risikokapitalabteilung von SDF in Dronamics ist ein Schritt zur Gründung eines in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässigen Joint Ventures, das die Kapazitäten von Dronamics erweitern und die künftige Etablierung von Dronamics in den Vereinigten Arabischen Emiraten als einer der wichtigsten Drehscheiben für die Region Naher Osten und Nordafrika unterstützen wird. SDF wird durch die Gründung eines Produktions- und Betriebs-Joint-Ventures ein Hauptpartner in dem in den VAE ansässigen Joint-Venture mit zusätzlichen erheblichen Investitionen werden.

Abdulla Naser Al Jaabari, Managing Director und CEO von SDF, sagte: «SDF investiert in Luft- und Raumfahrt- sowie Mobilitätsunternehmen, die die autonome Beförderung von Menschen und Gütern auf nachhaltige und kostengünstige Weise verbessern können. Die Wirtschaftlichkeit von Dronamics ist sehr vielversprechend, und potenzielle Nutzer von Dronamics würden von schnellen und effizienten Frachtlieferungen profitieren. Als einer der jüngsten strategischen Investoren von Dronamics wird SDF eng zusammenarbeiten, um das weitere Wachstum des Unternehmens in den Vereinigten Arabischen Emiraten und weltweit zu unterstützen.»

Die 40 Millionen Dollar kommen zu dem Zuschuss in Höhe von 2,5 Millionen Euro (2,7 Millionen Dollar) hinzu, den Dronamics von der Europäischen Kommission im Rahmen des selektiven Deep-Tech-Beschleunigungsprogramms des Europäischen Innovationsrats (EIC) erhalten hat, sowie zu der Zusage des EIC, die Serie-A-Runde von Dronamics mit weiteren 12,5 Millionen Euro (13,45 Millionen Dollar) an Kapitalbeteiligung zu unterstützen. (Dronamics/mc/hfu)