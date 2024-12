Drop8 stärkt Führungsteam

Wollerau SZ – Die Drop8 AG hat ihr Führungsteam erweitert. Die Mitarbeitenden Monty Meier, Fabrice Lalive und Patrik Brändle sind zu Partnern ernannt worden. Damit will das Unternehmen seine Position als Dienstleister in der digitalen Kommunikation stärken.

Die Drop8 AG hat eine Ausweitung ihres Führungsteams bekannt gegeben. Monty Meier, Fabrice Lalive und Patrik Brändle sind zu Partnern ernannt worden. Dadurch sollen Marktposition, Qualität und Innovationskraft weiter gesteigert werden, heisst es in einer Mitteilung. Mit der Partnerschaft beginne ein neues Kapitel in der Unternehmensgeschichte. Der Schritt sei eine Würdigung der „herausragenden Leistungen und das Engagement der drei Führungspersönlichkeiten“.

Monty Meier ist seit 2022 Geschäftsführer. Er ist seit Unternehmensgründung für Drop8 tätig, wo er strategisch am Erfolg mitgewirkt hat. Durch seine berufliche Qualifikation als Bachelor of Arts in Musik der BIMM Universität in Brighton kann er auf „eine einzigartige kreative Perspektive“ verweisen.

Fabrice Lalive ist derzeitiger Leiter für Innovation und Technology. Er startete nach Abschluss eines Studiums für Kommunikation und Medien an der Universität Zürich im Oktober 2018 als Trainee bei Drop8. Als Mitglied der Arbeitsgruppe Sustainability des IAB Switzerland setzt er Schwerpunkte für nachhaltige Lösungen in der Werbebranche.

Patrik Brändle kam 2019 als Trainee zu Drop8. Seine derzeitige Aufgabe als Director Campaign Management umfasst die operative Planung und Durchführung von Kampagnen. Hierbei bringe er Fachwissen, analytische Präzision und eine strukturierte lösungsorientierte Herangehensweise ein. Er verfügt über den Masterabschluss in strategischer Kommunikation und Management an der Universität Zürich.

Die Drop8 AG agiert laut Unternehmensangaben als Kommunikationspartner für Werbetreibende. Das 2018 gegründete Tech-Startup bietet digitale Kommunikations- und Marketinglösungen an. (Schwyz Next/CE/mc/ps)