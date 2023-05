Dydon AI: TAXO TOOL automatisiert EU-Taxonomie-Bewertung

Herrliberg – Deutsche Finanzinstitute bereiten sich auf die hochkomplexe EU-Taxonomie vor. Im Rahmen der EU-Bemühungen zur Förderung der Nachhaltigkeit werden Finanzinstitute nun aufgefordert, in ihren Jahresberichten ihre Ausrichtung an der EU-Taxonomie offenzulegen. Diese Verordnung enthält ein Klassifizierungssystem, das ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten identifiziert und fördert, um Kapitalinvestitionen in nachhaltige Aktivitäten zu lenken.

Um dieses neue Nachhaltigkeitsziel zu erreichen, haben deutsche Landesbanken wie die BayernLB, die NordLB und die SaarLB die Unterstützung einer KI-Software gewählt, für die sich bereits eine beträchtliche Anzahl von Finanzinstituten in der DACH-Region entschieden hat: das TAXO TOOL. Es wurde von Dydon AI in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) und dessen Tochtergesellschaft VÖB-Service GmbH entwickelt.

Die effiziente Anbindung an das TAXO TOOL wird durch die vom strategischen Partner RSU entwickelte Lösung RSU Taxo Master ermöglicht. Nutzende profitieren so von einem integrierten Gesamtprozess und steigern dauerhaft ihre Prozesseffizienz und -sicherheit.

TAXO TOOL reduziert die Komplexität der technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie für Nachhaltigkeit in einer benutzerfreundlichen Software. Die Lösung ermöglicht die Bewertung wirtschaftlicher Aktivitäten nach den Anforderungen der EU-Taxonomie und ermöglicht so eine einfache Umsetzung dieser Verordnung. Mit Hilfe des TAXO TOOL werden Finanzierungsprojekte oder Finanzprodukte analysiert und auf Konformität mit der EU-Taxonomie bewertet.

„Nachhaltiges Handeln ist auch im Bankensektor von hoher Bedeutung und das Bewusstsein dafür hat gerade in letzter Zeit nochmal deutlich zugenommen. Wir freuen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Dydon AI und VÖB-Service unseren Kunden ein stabiles System zur Verfügung stellen können, dass auch sämtliche regulatorischen Anforderungen in diesem Kontext erfüllt”, erläutert Dana Wengrzik, Geschäftsführerin der RSU GmbH & Co. KG.

«Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, das hochkomplexe Regelwerk der EU-Taxonomie vollständig zu digitalisieren und die damit verbundenen Bewertungsprozesse so weit wie möglich zu automatisieren, was u.a. auch die Schließung bestehender Datenlücken einschließt, wo immer dies möglich ist. Das TAXO TOOL wird als SaaS angeboten, der es Finanzinstituten ermöglicht, den gesamten Bewertungsprozess so schnell, sicher und einfach wie möglich in ihre bestehenden Prozesse zu integrieren», erklärt Dr. Hans-Peter Güllich, CEO und Gründer von Dydon AI.

In der Tat ist das Hauptmerkmal des TAXO TOOL der hohe Automatisierungsgrad, der das EU Taxonomie Reporting beschleunigt und unterstützt. Die KI-Lösung integriert einen Natural Language Processing (NLP)-Stack, um Texte und Antworten aus verfügbaren Dokumenten zu erfassen, die sich auf das zu bewertende Projekt beziehen (z.B. Energieausweise für Gebäude).

Darüber hinaus verwendet die Software geeignete Modelle zur Berechnung von Kohlenstoffemissionen, die auf verfahrenstechnischem Wissen basieren. Dies macht einen großen Unterschied, wenn es um Fälle mit fehlenden Daten geht, wie es bei KMU-Kunden in Kreditinstituten häufig der Fall ist. (Dydon AI/mc)

Dydon AI

Über Dydon AI

Dydon AI wurde 2016 von Dr. Hans-Peter Güllich gegründet und ist ein Schweizer Startup, das eine KI-Lösung für nachhaltige Finanzen anbietet, die eine schnelle, einfache, nachvollziehbare und transparente Bewertung aller notwendigen Kriterien zur Einstufung und Analyse des Nachhaltigkeitsniveaus in Bezug auf ESG, EU-Taxonomie und Supply Chain Risk ermöglicht. Dydon AI hat das TAXO TOOL in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) und dessen Tochtergesellschaft VÖB-Service GmbH entwickelt.