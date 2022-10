EKZ beteiligt sich an Neuron

Brugg – Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ), eines der grössten Schweizer Versorgungsunternehmen, sind als Minderheitsaktionär bei Neuron eingestiegen. Dies ist die erste externe Investition in Neuron seit der Gründung des Unternehmens. Der Fokus der bestehenden Aktionäre (und des Managements) lag in dieser Zeit auf organischem Wachstum und dem Aufbau einer soliden Technologie-, Produkt- und Kundenbasis, die für eine Skalierung bereit ist. Die Investition von EKZ als Aktionär wird die weitere Skalierung von Neuron zu einem geeigneten Zeitpunkt erleichtern, wenn die Produkte zunehmend für grössere Rollouts akzeptiert werden.

Der strategische und operative Fokus von Neuron wird unverändert bleiben. Das derzeitige Management wird in seinen derzeitigen Rollen und Funktionen weitergeführt. Ebenso wird das Unternehmen weiterhin auf dem Markt der Versorgungskommunikation tätig sein und sich dort auszeichnen, wobei der Schwerpunkt auf Powerline-Kommunikationstechnologien liegt.

Neben der Beteiligung an Investitionen werden Neuron und EKZ auch bei der Entwicklung von Zukunftskonzepten wie dem OrtsNetz und bei operativen Projekten wie dem laufenden Smart Metering Rollout zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit wird einerseits die Innovation fördern und andererseits die Grundlage für offene, herstellerübergreifende und interoperable Systeme schaffen, die in der Schweizer Versorgungsindustrie bisher weitgehend fehlen.

«Der Aufbau einer branchenweit anerkannten Marke von Grund auf und der Ausbau eines Kundenstamms, der nicht nur Versorgungsunternehmen, sondern auch Geräte- und Chip-Hersteller umfasst, ist ein Beweis für die technologische Exzellenz von Neuron. Da die Powerline-Kommunikation im Zentrum der Smart-Grid-Strategie von EKZ für das nächste Jahrzehnt steht, glauben wir, dass diese strategische Investition in Neuron die Verwirklichung unserer Vision sicherstellen wird», sagte Tobias Keel, Head of New Business bei EKZ.

«EKZ bringt die beste Glaubwürdigkeit mit, die unsere Kunden bei der Einführung von Neuron-Produkten suchen. Darüber hinaus freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit EKZ bei der Entwicklung von Konzepten, die die Grundlage für die künftige Smart-Grid-Entwicklung im EKZ-eigenen Netz bilden werden», sagte Manu Sharma, CEO von Neuron. (Neuron/mc/hfu)