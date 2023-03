Erstes internationales Investment von allygatr mit Schweizer Startup Board Owl

Zürich / Berlin – Der Berliner Venture Capitalist allygatr setzt seinen Wachstumskurs fort – und expandiert mit Board Owl zum ersten Mal international. Das Schweizer Startup bringt Entscheidungsträger mit passenden Unternehmen zusammen. Nach Erfolgen in der Schweiz, Asien und einzelnen europäischen Ländern startet Board Owl jetzt auch in Deutschland.

Der operative Venture Capitalist für HR Tech, allygatr, wächst weiter. Dabei geht das Team von CEO und Gründer Benjamin Visser erstmals eine Beteiligung ausserhalb Deutschlands ein. Das international ausgerichtete Schweizer Startup Board Owl ist die nunmehr 15. Beteiligung des VC.

Board Owl besetzt eine Nische, deren Bedeutung in Zukunft noch grösser werden dürfte: die Vermittlung und die Vernetzung von passenden Entscheidungsträger für Board-Positionen. Die digitale Matching-Plattform und Community für Entscheidungsträger:innen bringt Unternehmen mit den besten Kandidaten zusammen. Zudem werden die künftigen Board-Members gezielt auf ihre Rolle vorbereitet – beispielsweise durch Face-to-Face Coachings mit Senior Members, Webinars und Events.

80 Vorstandsernennungen im Jahr 2022 in der DACH-Region

“Wir freuen uns, mit allygatr einen starken, vertrauenswürdigen Partner gefunden zu haben, der über explizite Expertise in HR Tech und ein engagiertes operatives Team verfügt”, sagt Daniel Aghdami, CEO und Gründer von Board Owl. Das allygatr-Team hat bereits damit begonnen, Board Owl beim weiteren Wachstum in der umliegenden DACH-Region zu unterstützen, wo das Startup seinen Sitz hat. “Hier können wir bereits eine starke Erfolgsbilanz vorweisen – eine beträchtliche Anzahl der 80 Vorstandsernennungen im Jahr 2022 wurde hier über unsere Plattform vorgenommen”, so Aghdami.

Erfolge im Heimatmarkt, Europa und Asien – nun Fokus auf DACH und UK

Das Schweizer Startup ist in seinem Heimatmarkt bereits sehr erfolgreich. Zudem haben die Gründer bewiesen, dass Board Owl auch international funktioniert – mit gleich einer ganzen Reihe von Vermittlungen in Europa und Asien.

Hinter Board Owl stehen die drei erfahrenen Gründer:innen Daniel Aghdami (CEO), Sasha Savic (COO) und Delphine Trabaldo Togna (Head Growth). Das Trio bringt mit ihrem innovativen Unternehmen die richtigen Menschen mit den passenden Organisationen für Vorstandspositionen zusammen.

Gestärkt durch erste internationale Erfolge und angesichts des Potenzials in der DACH-Region ist es nur ein logischer Schritt, in den sehr attraktiven Markt einzusteigen. Neben der DACH-Region will Board Owl sich auch auf Grossbritannien als weiteren strategisch wichtigen Markt fokussieren.

“Dass Board Owl funktioniert, haben sie bereits bewiesen. Bei ihrem Vorhaben, weitere europäische Märkte zu erobern, können sie voll auf die Erfahrung und operative Unterstützung von allygatr und unserer ‘allyance’ bauen, dem einzigartigen Netzwerk aus Wissen und Kontakten unserer Investoren”, so Benjamin Visser, CEO und Gründer von allygator.

allygatr hatte Anfang des Jahres eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen und mehr als 2,5 Millionen Euro eingenommen. Über 25 Szene-Grössen haben in den Berliner VC investiert. Geld, das allygatr nutzt, um weiter in wegweisende Lösungen im HR Tech zu investieren.

Neben Board Owl zählen etwa der “Recruiting as a Service”-Dienstleister Searchtalent, die “Benefit as you like”-App emplu für Mitarbeitende oder die Team-Matching Solution Recunited zum Portfolio. (mc/pg)

Board Owl

allygatr