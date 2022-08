F10 kündigt den weltweit ersten Klima-Fintech-Inkubator in den nordischen und baltischen Ländern an

Zürich – Das führende Fintech- und Insurtech-Innovationsökosystem mit Zentren in der Schweiz, Singapur und Spanien kündigt das weltweit erste spezielle Klima-Fintech-Inkubationsprogramm in den nordischen und baltischen Ländern an und erweitert damit seine Reichweite in Europa.

F10 kündigt zusammen mit seinen Partnern den weltweit ersten Klima-Fintech-Inkubator in den nordischen und baltischen Ländern an, der innovative Klima-Fintech- und -Insurtech-Startups mit Lösungen fördert, die das Innovationstempo beim globalen Übergang zu einer Netto-Null-Gesellschaft erhöhen.

Laut einem kürzlich von F10 durchgeführten Bericht, in dem die Daten von über 400 Klima-Fintech-Startups analysiert wurden und der von den Kooperationspartnern Commerz Ventures und New Energy Nexus angereichert wurde, hat es bei den Klima-Fintech-Innovationen einen erheblichen Wandel gegeben. Für die Finanzindustrie, für alle Geschäftsbereiche und für die Gesellschaft als Ganzes ermöglicht und beschleunigt der sich entwickelnde Bereich der Klima-Fintechs diesen Wandel.

Ziel ist es, diese vielversprechenden Startups durch Schulungen, Coaching und Mentoring zu einer Vielzahl von Themen zu unterstützen, um die Teams zu stärken und erfolgreiche Geschäfts- und Investitionsmöglichkeiten zu sichern. Das Programm bietet auch die Möglichkeit, führende Organisationen, Banken, Unternehmen, Fintechs, Berater und Investoren kennenzulernen, die alle das Bedürfnis haben, neue Lösungen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit und des Klimas zu finden, mit ihnen zusammenzuarbeiten und in sie zu investieren.

Doconomy einer der ersten Unterstützer

Doconomy, einer der ersten Unterstützer des Programms, bringt seine einzigartige Erfahrung beim Aufbau eines führenden Klima-Fintechs auf globaler Ebene ein. Doconomy, mit Sitz in Stockholm, Schweden, bietet führende Datendienste für Privatpersonen und Unternehmen an, um diese zu informieren, zu engagieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. Da Doconomy sein Ökosystem ständig weiterentwickelt, um einen positiven Wandel voranzutreiben, ist die Unterstützung des Programms ein natürlicher Schritt für die Zusammenarbeit mit neuen aufstrebenden Klima-Fintechs.

Das Programm erstreckt sich über sechs Monate und besteht aus fünf Masterclasses, die in einem Demo-Tag gipfeln, an dem die Erfolge der Startups gefeiert und sie führenden Organisationen, Banken, Unternehmen und Investoren vorgestellt werden. Für ein tieferes Engagement und um Teil des florierenden Nachhaltigkeits- und Fintech-Ökosystems zu werden, wird das Programm an verschiedenen Standorten durchgeführt.

Anders Norlin, Leiter von F10 Nordics and Baltics, kommentierte: «Die Region hat eine starke Innovationskultur mit einem florierenden Ökosystem von Tech-Startups entwickelt, das die hohe Digitalisierungsrate und die technikaffine Bevölkerung nutzt. Ein Bereich, der sich in den letzten zehn Jahren besonders stark entwickelt hat, ist die Finanztechnologie mit exponentiellem Wachstum. Zusammen mit dem Bewusstsein für Nachhaltigkeit schafft dies ein «grünes Modell» der Integration von Nachhaltigkeit, Technologie und Finanzen und ebnet den Weg für Klima- und grüne Fintechs. Wir freuen uns darauf, dies mit unserem neuen Programm voranzutreiben.»

Für dieses einzigartige Programm können sich Startups aus dem Bereich Klima-Fintech und -Insurtech bewerben, die bereits erste Kundenkontakte haben und eine Prototyplösung, ein MVP oder ein Pilotprojekt vorweisen können. Das Programm wird Startups in der Frühphase unterstützen, damit sie geschäftsfähig werden und für Investoren attraktiv sind. Bewerben können sich Startups aus der ganzen Welt, die eine internationale Reichweite anstreben und ihr Unternehmen in einer Region mit führenden Ökosystemen entwickeln wollen. (F10/mc/hfu)