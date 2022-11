Farmy sichert sich sechs Millionen Franken

Über Farmy

Wir bieten über 14’500 handverlesene Produkte von mehr als 1’200 authentischen Produzent*innen an. Durch unser ausgezeichnetes Logistikkonzept liefern wir diese unvergleichlich frisch, emissionsreduziert und zeitsparend direkt zu dir nach. In den Metropolregionen Zürich und dem Genfer See erfolgt die Lieferung sogar kostenfrei und mit eigener Flotte an e-Mobilen. Unser Angebot erstreckt sich dabei von einer breiten Varietät an Früchten und Gemüsen – überwiegend in Bio-Qualität – über ein riesiges Käsesortiment von Schweizer Käsereien, dem grössten Angebot an Fleisch in Metzgerqualität, knusprige Köstlichkeiten und süsse Versuchungen von echten Bäcker*innen und Konditor*innen bis hin zu Produkten für die Vorratskammer sowie Drogerie-Artikeln. Eben alles, was bei einem Wocheneinkauf nicht fehlen darf. https://www.farmy.ch/