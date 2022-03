Fasoon Business-Check: Schnell gegründet, an alles gedacht

Appenzell – Fasoon bietet ab sofort zusätzlich zur Beratung von Gründerinnen und Gründern und der Unternehmensgründung mit wenigen Klicks einen neuen Service an: Den kostenlosen, digitalen Business-Check. Damit stellen Neugründer:innen anhand weniger Fragen online bequem fest, ob sie bei der Vorbereitung und Gründung ihres Unternehmens an alles gedacht haben. Falls nicht, erhalten sie vom Fasoon-Team – ebenfalls kostenlos – Informationen und Empfehlungen, was noch zu tun ist.

Business-Check: Wie fit ist ihr Unternehmen?

Beim Start ins Leben als Unternehmerin und Unternehmer kann schon mal was vergessen gehen. Zeitdruck und Unerfahrenheit führen oft zu Unzulänglichkeiten, die später einen deutlichen Mehraufwand bedeuten oder gar rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Fragen zu den Themen Gründung, Recht, Buchhaltung, Versicherungen, Marketing und der Infrastruktur des Jungunternehmens zeigen im Fasoon Business-Check schnell auf, wo es Nachholbedarf gibt.

Konkrete Empfehlungen

Ausgehend von der Art des Unternehmens, welches gegründet wurde oder gegründet werden soll und dem aktuell geplanten Setup, gibt Fasoon konkrete Handlungsempfehlungen. Basis dafür bildet ein Online-Fragebogen, der nur wenige Minuten in Anspruch nimmt. Danach folgt ein Report und bei Bedarf eine kostenlose, unverbindliche persönliche Beratung.

Das Fasoon-Team hat bereits tausende Jungunternehmen beraten und begleitet und weiss, wo die Stolpersteine liegen. Walter Regli, Co-Founder der Fasoon AG, zum neuen Produkt Business-Check: «Zusammen mit einer Unternehmensgründung müssen auch viele andere Entscheidungen in den unterschiedlichsten Bereichen getroffen werden. Das Zusammentragen verlässlicher Entscheidungshilfen ist sehr aufwändig. Mit unserem Business-Check prüfen wir alle relevanten Schritte für die Gründung eines Unternehmens und die wichtigsten Schritte für die Führung eines neuen Unternehmens. Darauf basierend, stellen wir individuelle Informationen zusammen, damit es keine Überraschungen gibt.» (Fasoon/mc/ps)

Zum online Business-Check: https://businesscheck.fasoon.ch/

Über Fasoon AG

Fasoon ist eines der führenden Firmengründungsportale der Schweiz. Die Fasoon AG ist spezialisiert auf die Beratung von Gründerinnen und Gründern sowie auf Firmengründungen in wenigen Klicks. Dazu betreibt das Unternehmen die gleichnamige Internet-Plattform fasoon.ch. Bei Fasoon kann man sich kostenlos beraten lassen sowie dank verschiedener Partnerschaften kostenlos ein Unternehmen gründen. Die Gründung erfolgt einfach und schnell, damit sich Firmengründer ganz auf ihr Unternehmen und das Umsetzen ihrer Träume konzentrieren können. Sascha Trüeb, Damian Thurnheer und Walter Regli haben Fasoon zusammen gegründet und zu einem der grössten Gründungsportale der Schweiz entwickelt. Das Fasoon-Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Die Beratung ist kostenlos und dank jahrelanger praktischer Startup- und KMU-Erfahrung hoch kompetent: Fasoon, von Gründern für Gründerinnen und Gründer.

Weitere Informationen: https://fasoon.ch/

