Finalisten für den ZKB Pionierpreis Technopark 2020 gekürt

Zürich – Er gilt als einer der wichtigsten Innovationspreise in der Schweiz und als eine bedeutende Auszeichnung für Jungunternehmen: Der mit rund 100‘000 Franken dotierte ZKB Pionierpreis Technopark. Seit 2001 wird er jedes Jahr von der Zürcher Kantonalbank und der Stiftung Technopark Zürich verliehen.

Nun hat die Jury aus namhaften Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft entschieden, welche drei Unternehmen dieses Jahr in der Finalrunde um den ZKB Pionierpreis Technopark kämpfen dürfen: Es sind dies die Eldico Scientific AG aus dem aargauischen Villigen sowie die Microcaps AG und PharmaBiome AG aus Zürich.

Besonders ist, dass alle Finalisten im pharmazeutischen Bereich tätig sind. Ihre Entwicklungen sind ein Beitrag an die Verbesserung unseres Gesundheitssystems und beeinflussen unsere Gesundheit und Lebensqualität.

Eldico Scientific schafft es, winzig kleine Nanopartikel zu analysieren. Dadurch können Hundertausende von bislang nicht analysierbaren Substanzen untersucht werden – zum Beispiel pharmazeutische Wirkstoffe.

Auch die Microcaps AG beschäftigt sich mit Wirkstoffen. Sie stellt Mikrokapseln, die in der Pharmazie, Kosmetik, Agrochemie und vielen anderen Industriezweigen verwendet werden, in identischer Grösse her. Dadurch haben nicht nur alle die exakt gleiche Wirkung, die Dosierung kann auch vollständig kontrolliert werden.

Das dritte Jungunternehmen, die PharmaBiome AG, bekämpft gefährliche Darminfektionen mit einer neuen Methode, die auf der Produktion von neuen Bakterien-Zusammensetzungen beruht.

Wer den ZKB Pionierpreis Technopark 2020 schliesslich erhält, wird an der feierlichen Verleihung am Mittwoch, 22. April im Technopark Zürich bekannt gegeben – vor über 350 geladenen Gästen. Der Sieger erhält ein Preisgeld von rund 100‘000 Franken. Die beiden Zweitplatzierten werden mit je knapp 10’000 Franken prämiert. (ZKB/mc/pg)

ZKB Pionierpreis Technopark 2020