Fintech FQX AG erhält 4,7 Mio. Dollar aus Seed-Finanzierung

Zürich – Das Fintech-Unternehmen FQX, mit Sitz in Zürich, erhält 4,7 Mio. Dollar Investitionskapital. In einer Seed-Finanzierungsrunde unter Führung von Earlybird Venture Capital sowie Beteiligungen von SIX Fintech Ventures und Carsten Thoma sichert das Start-Up namhafte Begleitung in der Expansion ihres Geschäftsmodells. FQX lancierte im Frühjahr die erste marktreife Lösung für eNotes™. eNotes™ basieren auf den weltweit bewährten, ehemals papierbasierten «Promissory Notes» und werden zur kurzfristigen Finanzierung sowie als Zahlungsinstrument verwendet. Die eNote™ basiert auf der Blockchain- Technologie und kann flexibel an eine beliebige dritte Partei auf der Infrastruktur übertragen werden. Im Vergleich zu anderen Finanzierungsoptionen zeichnen sich eNotes™ durch ihre finanziellen Steuerungsmöglichkeiten und globale Übertragbarkeit aus.

FQX vereinfacht in radikaler Weise die Handelsfinanzierung und die Geldmärkte durch den Einsatz von eNotes™, einem kurzfristigen Finanzierungs- und Zahlungsinstrument. Eine eNoteTM ist im Wesentlichen ein bedingungsloses Versprechen, einen bestimmten Betrag an eine andere Partei zu einem bestimmten zukünftigen Datum zu zahlen. Die eNote™ basiert auf der Blockchain-Technologie und kann flexibel an eine beliebige dritte Partei auf der Infrastruktur (d. h. einen Investor) übertragen werden. Im Vergleich zu anderen Finanzierungsoptionen zeichnen sich eNotesTM durch ihre finanziellen Steuerungsmöglichkeiten und globale Übertragbarkeit aus.

eNotes basieren auf den weltweit bewährten, ehemals papierbasierten «Promissory Notes». Das Vollstreckungsregime für eNotes™ basiert auf einem in über 165 Ländern

anerkannten Rechtsrahmenwerk. FQX ist die erste marktreife Lösung für eNotesTM, die auf einer bankengerechten Blockchain (Swiss Trust Chain) mit einem einzigartigen Authentifizierungsmechanismus – basierend auf qualifizierten elektronischen Signaturen von Swisscom – aufgebaut ist. Die eNote™-Infrastruktur kann in Finanzierungsplattformen von Banken und Fintechs integriert werden, sodass deren Kunden vom gesamten eNote™-Lebenszyklus von der Ausgabe bis zur Abwicklung profitieren können.

Noch vor zwei Jahren standen eNotesTM nicht auf der Agenda der Finanzakteure. Seitdem haben führende Nationen wie Singapur, Großbritannien, die USA und die VAE (unterstützt von UNCITRAL, ICC, BAFT und ITFA) eine Blockchain-basierte Lösung für Handelsfinanzierungen und Geldmärkte zur obersten Priorität gemacht und Gesetze erlassen oder initiiert, die elektronische Wechsel regeln sollen. FQX ist mit seiner live und sich in Betrieb befindlichen eNoteTM-Infrastruktur das führende Tech-Unternehmen im Epizentrum eines entscheidenden und exponentiell wachsenden Marktes.

Frank Wendt, Vorsitzender und Mitgründer von FQX, kommentiert: «Als Team sind wir unheimlich stolz darauf, die eNoteTM-Infrastruktur aufgebaut zu haben, die wir vor zwei Jahren ins Auge gefasst haben und die nun einzigartig positioniert ist, um die Handelsfinanzierung und die Geldmärkte zu verändern. Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unser Transaktionsvolumen in den kommenden Jahren zu skalieren.»

Oswald Kuyler, Leiter der Digital Standards Initiative bei der Internationalen Handelskammer (ICC), kommentierte: «Die Schließung der Handelsfinanzierungslücke und die Ermächtigung von KMUs ist eine Top-Priorität der ICC. Elektronische Wechsel, wie sie von der FQX eNoteTM-Infrastruktur angeboten werden, sind ein fantastisches Beispiel dafür, wie neue Geschäftsmodelle und Technologien die Lücke in der Handelsfinanzierung schließen können.»

Dr. Christian Nagel, Mitbegründer und Partner von Earlybird fügt hinzu: «Die Märkte für kurzfristige Finanzierungen sind heute stark fragmentiert und ineffizient, mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von mehr als 65 Mrd. US-Dollar weltweit. Die eNote von FQX ist ein wirklich disruptives Instrument, um die Liquidität in diesen Märkten zu erschließen. Als First-Mover hat FQX das Potenzial, die führende technische

Infrastruktur zu werden und den De-facto-Standard für eNotes weltweit zu setzen. Wir freuen uns sehr, dass wir schon früh an ihrer Reise teilnehmen können.» (FQX/m/ps)

Über das FQX-Team:

FQX wurde im Jahr 2019 von Frank Wendt, Benedikt Schuppli, Dr. des. Stephan D. Meyer & Dr. Philipp von Randow gegründet. Das Team vereint in einzigartiger Weise mehrere Stärken: Frank bringt Expertise im Bereich Supply Chain Finance mit, nachdem er sich mit den Mängeln der fragmentierten Lösungen eines US-amerikanischen Supply-Chain- Finance-Einhorns auseinandergesetzt hat. Er erkannte, dass das alte Instrument des Wechsels, wenn es die Anforderungen an die Schriftform überwinden könnte, das perfekte Finanzierungs- & Zahlungsinstrument sein würde. Benedikt ergänzte die Analysen mit profundem Startup-Know-how, Blockchain- und LegalTech-Branchenerfahrung sowie einem Fokus auf Computersprachen für Verträge. Stephan mit seinem Doktortitel in Tokenisierung von Vermögenswerten definierte die Komponenten der einzigartigen eNote™-Infrastruktur; er ist Universitätsdozent für Blockchain & Recht und hat für eine hochkarätige Schweizer Fintech-Kanzlei gearbeitet – er strukturierte globale DLT-Projekte, die rechtliche Anforderungen in technische Lösungen übersetzten. Philipp, ein renommierter Finanzierungsanwalt und Mitbegründer des Frankfurter und des Nahost- Büros von Latham & Watkins, vervollständigt die Gruppe. Er designte das skalierbare und zuverlässige Rechtsrahmenwerk für eNotes auf der FQX Plattform.

FQX ist ausserdem Mitglied der BAFT, der Bankers Association for Finance and Trade, sowie der ITFA, der International Trade and Forfaiting Association.

