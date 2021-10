Fintech YAPEAL will mit kostenfreiem Antigentest Impfreiz schaffen

Zürich – Kundenakquisition auf die unkonventionelle Art: Seit Donnerstag übernimmt das Zürcher Fintech-Unternehmen YAPEAL an den Wochenenden die Kosten für den Covid-19 Antigentest für alle noch ungeimpften Personen. Dafür müssen sie aber die App des Finanzdienstleisters installieren, sich bis jeweils Donnerstag registrieren und zum Zeitpunkt des Testens mindestens einen Franken auf dem neuen Konto vorweisen können. Im Anschluss bezahlt der Neukunde mittels App einen Franken an das Testzentrum und erhält dafür ein Covid-Zertifikat.

Der Franken wird noch vor Ort rückerstattet. Gestartet wird bei den Covid-Testzentren an den Standorten Club Bellevue in Zürich und im Hauptbahnhof Bern (in Zusammenarbeit mit dem Club Du Théâtre). Mit der Aktion wolle man die Frist der kostenfreien Covid-Antigentests verlängern und speziell Junge dazu ermuntern, sich in der Zwischenzeit impfen zu lassen, schreibt YAPEAL in einer Medienmitteilung.

Das Angebot richtet sich an Personen, die es bisher verpasst haben, einen Impftermin zu vereinbaren oder sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. YAPEAL hat sich hierfür mit zwei der grössten Clubs in Zürich und Bern zusammengetan.

Mit längerer Frist zu mehr Impfwillen?

Somit sollen speziell junge Leute angesprochen werden, für die die Rückkehr in die Normalität, zu der auch das Nachtleben gehört, nun auch bedeutet, tiefer in ihre Brieftasche greifen zu müssen. Sie sollen unkompliziert, schnell und kostenfrei zu Covid-Antigentests kommen. Und sollen so die Fristverlängerung nutzen, um sich derweil impfen zu lassen. Soweit die Idee. Inwieweit sie praxistauglich ist, wird sich weisen müssen.

Einfache Handhabung

Für die Nutzung von bis zu drei kostenfreien Covid-19 Antigentests müssen Interessierte jeweils 24 Stunden vor dem Testen auf der YAPEAL-App authentifiziert sein und einen aktiven Account haben. Das Onboarding und die Nutzung der App sind gratis und es kommen keine Kosten auf den Nutzer zu. Das Angebot ist bis mindestens am 11. November 2021 gültig, jeweils Donnerstag bis Samstag. Die Aktion wird auf Social Media begleitet, in den Testzentren informieren Mitarbeiter von YAPEAL über das Angebot. (YAPEAL/mc)

YAPEAL