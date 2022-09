Firmengründungen bleiben im Trend

Zürich – Die Schweizer Start-up-Branche strotzt weiterhin vor Gründerlaune. Trotz wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Unsicherheiten steht Gründen weiterhin hoch im Kurs – wenn auch nicht mehr so hoch wie im Rekordvorjahr.

In den ersten neun Monaten 2022 wurden insgesamt 37’092 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen. Das sind zwar 1,6 Prozent weniger als im Rekord 2021, teilte das IFJ Institut für Jungunternehmen am Freitag mit. Der Wert liege aber um 8,5 Prozent über dem Langzeitdurchschnitt.

Am stärksten war die Gründerwelle in Zürich mit einem Plus von 3,0 Prozent. Daneben verzeichnete einzig das Tessin (+0,8%) als einzige weitere Grossregionen einen Zuwachs bei den Firmengründungen.

In den Regionen Espace Mittelland (-4,3%) und Nordwestschweiz (-4,3%) und Zentralschweiz (-3,9%) wurden hingegen deutlich weniger Firmen gegründet als in den ersten neun Monaten 2021.

Nach Branchen betrachtet gehörten die Bereiche Hightech (+21,9%), Gesundheitswesen (+12,3%) sowie Transport & Logistik (+10,9%) zu den Wachstumsmotoren. Die höchsten Rückgänge verzeichneten Land- & Forstwirtschaft (-16,7%), Grosshandel (-13,4%) sowie der Detailhandel (-11,6%). (awp/mc/pg)