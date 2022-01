Founders of Europe engagiert sich im Early-Stage Startup-Markt

Wien – Der neue Early-Stage-Investor “Founders of Europe” wurde von sieben namhaften Startup-Gründerinnen ins Leben gerufen – von Gründern für Gründer – um Early-Stage Startups mit Smart Money aus der Taufe zu helfen. Benjamin Ruschin und Thomas Urbanek sind die Managing Partner des neuen Investment-Konsortiums.

Sieben namhafte Unternehmer:innen stecken hinter dem Investment-Konsortium “Founders of Europe”. Die Gründungsgesellschafter der in Wien ansässigen FOE Investment GmbH bestehen aus Benjamin Ruschin (Co-Founder WeAreDevelopers & CEO Code Capital Holding), Thomas Urbanek (Co-Founder TAURUS Sicherheitstechnik), Christina Neworal (Co-Founder Olav), Peter Steinberger (Ex-Founder PSPDFKit), Larissa Kravitz (Founder Investorella), Kambis Kohansal Vajargah (Head of Startup Services der WKÖ) und dem Cybersecurity-Profi Avi Kravitz.

Pre-Seed und Seed-Investments in europäische Technologie-Startups

Gemeinsam bündeln Sie vor allem ihre finanziellen Ressourcen und tätigen branchenübergreifende Pre-Seed und Seed-Investments in europäische Technologie-Startups. Ihre Portfolio-Startups – das erste Investment wird noch im Januar verkündet – profitieren vom Zugang zu spezialisierten Skills, einem weitreichenden Netzwerk und der “Experienced Founder”-Perspektive der sieben erfolgreichen Gründer. Das Revival der bereits 2021 von Ben Ruschin gestarteten Initiative “Founders in Europe” bietet den frühphasigen Startups in der neuen Konstellation geballte Founder-Skills, ein internationales Netzwerk zu Investoren, Talenten und Kunde, und einen direkten Zugang zu Risikokapital.

“Wir investieren branchenübergreifend in skalierbare, Europäische Startups. Wir stellen dabei nicht nur unser finanzielles Kapital, sondern auch unser Know-how und Netzwerk zur Verfügung”, so die Gründer:innen von Founders in Europe. Aus diesem Grund umfasst auch jedes Investment eine leistungsbezogene Komponente. Ben Ruschin und Thomas Urbanek, die Managing Partner von Founders of Europe, unterstützen die Portfolio-Founder als Mentoren in der Aufbauphase und im Aufbau der Vertriebsstrukturen. Peter Steinberger, der Ende 2021 ein 100 Millionen Euro-Investment in sein Startup PSPDFKit verkündet hat, unterstützt vor allem mit seiner Product-Expertise. Larissa Kravitz, auch bekannt als “Investorella”, steuert ihr Finance- und Investing-Wissen bei. Kambis Kohansal unterstützt mit seiner jahrelangen Startup-Erfahrung und seinem Netzwerk. Die Olav-Gründerin Christina Neworal bringt ihr Wissen im Bereich Strategie, Positionierung, Marketing und Sales in die Startups ein. Und Avi Kravitz – er gilt als einer der führenden Cybersecurity-Experten Europas – unterstützt die Portfolio-Startups mit seiner Security-Expertise.

“Früher haben Startups gepitcht um Investoren zu lukrieren. Heute pitchen Investoren um in Startups investieren zu dürfen,” erläutert Benjamin Ruschin den Beweggrund für das Investment-Konsortium. “Aufgrund des Überangebots von finanziellen Investments, vor allem in der Early-Stage-Phase, können sich Startup-Gründer die Investoren mehr oder weniger auswählen. Unsere Strategie ist ganz klar: Unser Gründer-Mindset und unser diversifiziertes Skills-Set bringt den Foundern einen Added-Value den nur Wenige bieten können.”

“Founders of Europe positioniert sich als spannender Investor, der Startups wesentlich mehr als nur finanzielle Mittel bieten will,” beschreibt Thomas Urbanek die strategischen Hintergründe des Investment-Konsortiums. “Die geballte, vielfältige Erfahrung unseres diversen Teams bieten Startup-Gründerinnen einen Mehrwert den sie bei einem einzelnen Investor nur selten bekommen.” (Founder of Europe/mc/hfu)