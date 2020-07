GENTWO nimmt prominenten «Tech»-Entrepreneur an Bord

Zürich – Der bekannte Technologie-Unternehmer Marc P. Bernegger wird neues Mitglied von GENTWOs Advisory Board. Als erfahrener Startup-Experte und Fintech-Investor wird er bei Wachstumsiniativen sowie der laufenden «Funding Round» unterstützen.

Über GENTWOs moderne Verbriefungsplattformen sind bereits viele wertschaffende Kooperationen entstanden. Das weitere Potenzial ist für bestehende wie sich entwickelnde Geschäftszweige hoch. Unterschiedlichste Akteure aus verschiedensten Ökosystemen können sich dank der innovativen Verbriefungslösung des ‘Brückenbauers’ leicht miteinander verknüpfen und gemeinsam neue Werte schöpfen. Um diese Chancen nun strategisch zu adressieren, wurde der bekannte Technologie-Unternehmer und Fintech- Investor Marc P. Bernegger in GENTWOs Advisory Board aufgenommen.

«Wir freuen uns, Marc P. Bernegger, einen herausragenden ‘Serien-Unternehmer’ mit herausragender Expertise und vielfältigen Kontakten, gewonnen zu haben. Marc wird uns bei unseren anstehenden Wachstumsinitiativen sowie der Geschäfts-Skalierung optimal unterstützen.», kommentiert Philippe A. Naegeli, CEO von GENTWO.

Berneggers breit aufgestelltes Netzwerk sowie langjährige Aktivitäten innerhalb unterschiedlichster wirtschaftlicher Ökosysteme werden GENTWOs weiterer Entwicklung zugute kommen. Die konkrete Rolle, die dem Schweizer Startup-Kenner bei dem schnell wachsenden Verbriefungs-Unternehmen zukommt, manifestiert sich vor allem in der Identifikation von weiteren Wachstumsquellen sowie in der Forcierung der Geschäfts- Skalierung. Bernegger wird GENTWO aber auch bei der Durchführung der laufenden «Funding Round» unterstützen. Als erfahrener Geldgeber hat er zudem selbst in das erfolgreiche Fintech-Unternehmen investiert. GENTWO befindet sich derzeit in einer Finanzierungsrunde. Die Mittelbeschaffung soll der nächsten Accelerierungsphase – insbesondere der Internationalisierung, der Ausweitung von Geschäftsaktivitäten sowie neuen Wachstumsinitiativen – dienen.

«GENTWO ist eines der derzeit spannendsten Wachstumsunternehmen der Schweizer Finanzbranche. Zum einen weist es ein schon etabliertes Geschäftsmodell sowie eine breite Kundenbasis auf. Zum anderen wurde bislang erst ein Bruchteil des Marktpotenzials abgeschöpft. Wir werden bald unzählige, spannende Geschäftsfelder miteinander erschliessen. Ich freue mich darauf, den Anlagemarkt mit GENTWO zu gestalten.», kommentiert Marc P. Bernegger.

Berneggers unternehmerische Karriere nahm einen frühen Anfang. Er mitbegründete bereits mit 20 Jahren die Schweizer Party-Plattform «usgang.ch» (gekauft von Axel Springer Media). Später war er Mitbegründer von amiando, einer Ticketing-Plattform, die vom führenden sozialen Netzwerk für berufliche Kontakte Xing gekauft und vom Weltwirtschaftsforum (WEF) zum «Global Technology Pioneer» gekürt wurde. Nach diesen beiden «Exits» war Bernegger als Fintech-Investor aktiv und dabei unter anderem Partner von NextGFI, Venture Partner von Orange Growth Capital sowie Beirat von FinLeap. 2012 begann er, sich mit Bitcoin und digitalen Vermögenswerten zu beschäftigen. Heute ist Bernegger u. a. Verwaltungsratsmitglied der Crypto Finance Group und der CfC St. Moritz sowie Teil des Expertennetzwerks für Blockchain und digitale Wirtschaft des World Economic Forum (WEF). (GENTWO/mc)