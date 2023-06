GetYourGuide sammelt in neuer Finanzierung 194 Mio Dollar ein

Zürich – GetYourGuide, das 2007 mit Unterstützung von Venturelab an der ETH Zürich gegründet wurde, ist heute eine führende Online-Plattform für die Buchung von Reiseerlebnissen. Das Unternehmen hat sich eine beeindruckende Finanzierung in Höhe von 194 Millionen US-Dollar gesichert, um weiter zu wachsen.

GetYourGuide begann seine Reise 2007 mit einem Venture-Challenge-Kurs an der ETH Zürich und wurde zu einem führenden Unternehmen in der Reisebranche. GetYourGuide hat es sich zur Aufgabe gemacht, Reisenden zu helfen, unvergessliche Erlebnisse an verschiedenen Reisezielen weltweit zu entdecken. Die COVID-19-Pandemie brachte die Reisebranche jedoch zum Stillstand und stellte GetYourGuide vor nie dagewesene Herausforderungen. Trotz der Hindernisse ergriff das Unternehmen die Gelegenheit, sein Fundament zu stärken und hat seitdem einen bemerkenswerten Wiederaufschwung erlebt.

Johannes Reck, CEO und Mitbegründer von GetYourGuide, äusserte sich begeistert über die Finanzierungsrunde: «Wir haben 194 Mio. USD an neuen Mitteln eingeworben, darunter eine Serie-F-Finanzierungsrunde in Höhe von 85 Mio. USD unter der Führung von Blue Pool Capital, KKR und Temasek. UniCredit führte auch die revolvierende Kreditfazilität (RCF) in Höhe von 109 Mio. USD an, an der sich BNP Paribas, Citibank und die KfW beteiligten.» Reck fügte hinzu: «Wo andere verzweifelten, sahen wir eine einzigartige Gelegenheit, die Grundlagen unseres Geschäfts zu verbessern, damit wir als grösseres und besseres Unternehmen zurückkehren können. Unserem Anspruch sind wir wieder einmal gerecht geworden: Seit dem Ende der Sperrungen strömen Reisende weltweit zu GetYourGuide und buchen bei uns in einem noch nie dagewesenen Umfang und mit einer noch nie dagewesenen Häufigkeit.»

Gesamtfinanzierung von 886 Millionen USD

Der Erfolg von GetYourGuide trotz aller Widrigkeiten unterstreicht die wachsende Bedeutung der Erlebniswirtschaft und ihr Potenzial, die Zukunft von Reisen und Freizeit zu gestalten. Während die Reisebranche beginnt, sich zu erholen und sich an die neue Normalität anzupassen, ist die Nachfrage nach einzigartigen und eindringlichen Erlebnissen so hoch wie nie zuvor. Die bedeutende Investition wird GetYourGuide in die Lage versetzen, sein Angebot zu erweitern, seine technologische Infrastruktur zu verbessern und die Erlebniswirtschaft weiter zu innovieren.

GetYourGuide verzeichnet ein beeindruckendes finanzielles Wachstum und zieht beträchtliche Finanzmittel an. Das Engagement von GetYourGuide für aussergewöhnliche Erlebnisse und innovative Lösungen hat zu einer Gesamtfinanzierung von 886,2 Mio. USD geführt, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Aktivitäten und Angebote weiter auszubauen.

GetYourGuide startete in einem Venture Challenge-Kurs an der ETH Zürich, nahm 2010 an Venture Leaders Technology teil, war von 2011 bis 2013 bei den TOP 100 Swiss Startup Awards vertreten und wurde 2019 zu einem TOP 100 Scale-up ernannt. (Venturelab/mc/hfu)

GetYourGuide