Golden Suisse setzt auf Finstar und führt Instant Payment für Goldhandel ein

Über Golden Suisse

Golden Suisse ist eine App, mit der vermögende Privatkundinnen und Privatkunden Edelmetalle wie Gold oder Silber physisch handeln und verwahren können. Für die Aufbewahrung werden die Edelmetalle bei der Firma Loomis physisch in einem Tresor hinterlegt. Entwickelt und betrieben wird die Golden-Suisse-App von der GCB Suisse AG, die 2017 gegründet wurde, ihren Sitz in Baar (ZG) hat und eine Geschäftsstelle in Zürich betreibt. Die App wurde 2017 lanciert und seither haben sich rund 5000 Nutzerinnen und Nutzer registriert. Die GCB Suisse AG ist derzeit dabei, bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) eine sogenannte Fintech-Bewilligung zu beantragen. www.goldensuisse.com