Gründung Juice Americas Inc.: Juice Technology AG springt über den Grossen Teich

Cham – Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, expandiert in die USA und gründet die Tochtergesellschaft Juice Americas Inc. mit Sitz in Delaware.

Just nach der Expansion nach Fernost dehnt Juice ihre geografische Präsenz auf Nordamerika aus und erreicht damit einen weiteren wichtigen Meilenstein in der Firmengeschichte. Es war von Anfang an klar, dass dieser Schritt früher oder später kommen würde. Da das Unternehmen langfristige Ziele verfolgt, wollte der perfekte Zeitpunkt wohlüberlegt sein. Mit einem bereits bestehenden Kundenstamm in den USA liegt der Fokus nun verstärkt auf dem strategischen Geschäft.

Christoph Erni, CEO und Gründer der Juice Technology AG meint dazu: „Politik und Wirtschaft setzen in den USA nun die richtigen Zeichen. So wird beispielsweise die gesamte Dienstwagenflotte der Bundesregierung bestehend aus 645.000 Fahrzeugen elektrifiziert. Und auch die grossen Fahrzeughersteller wie General Motors treiben den Mobilitätsumstieg jetzt weiter voran und planen eine komplette Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge bis 2035. Deshalb ist heute der richtige Zeitpunkt, um in den USA Fuss zu fassen.“

Noch entfallen zwar lediglich rund zwei Prozent (Stand Januar 2021) des Marktanteils in den USA auf E-Autos (EV), doch das Potenzial in den USA mit schätzungsweise mehr als 100 Millionen Personenkraftwagen ist gross.

„Für einen Mobilitätswandel ist aber nebst der Verfügbarkeit erschwinglicher Fahrzeugmodelle auch der Aufbau einer vernünftigen und nachhaltigen Ladeinfrastruktur von Bedeutung“, so Michael Boehm, General Manager Juice Americas. „Den Verbrauchern muss einfaches, sicheres und flexibles Laden jederzeit zugänglich gemacht werden. Mobile Ladelösungen spielen dabei eine zentrale Rolle – insbesondere in einem Land mit solch grossen Distanzen. Mit unseren mobilen Wallboxen haben wir das fehlende Puzzlestück.“

Michael Boehm baut derzeit für Juice das Team in den USA auf. Der studierte Kommunikationswissenschaftler mit Schweizer Wurzeln ist seit 25 Jahren im Automobilbereich (Zuliefererbranche) tätig und hat seinen Lebensmittelpunkt seit 22 Jahren in den USA. Mit knapp 15 Jahren als Director Marketing & Sales bei Suhner Manufacturing Inc. bringt Boehm einen grossen Erfahrungsschatz für seine neue Aufgabe bei Juice mit.

Die Juice Technology AG ist weltweit an mehreren Standorten mit eigenen Niederlassungen, Tochter- und Partnerunternehmen präsent. Ausserdem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Mittlerweile arbeiten 170 Personen in den Bereichen Entwicklung, Produktion, Marketing, Verkauf und Logistik. Die Gruppe wird nun um die Juice Americas Inc. erweitert. (Juice Technology AG/mc/ps)