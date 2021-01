Günstig und schnell: Viselio bietet Reisekunden neu Covid-19-Schnelltests für Zuhause an

Bern – Das Schweizer Reise-Startup Viselio lanciert auf dem Schweizer Markt einen neuen Service: den Covid-19Antigen-Schnelltest für zu Hause. Dieser ist sehr viel günstiger und schneller als der seit Mai 2020 von Viselio angebotene PCR-Selbsttest und braucht keine Laborunterstützung. Die Probeentnahme wird von einer medizinischen Fachperson per Video live überwacht, das Resultat von einem Arzt validiert und der Getestete erhält innert 15 Minuten sein Ergebnis.

Ein negatives Covid-19-Testergebnis ist seit vielen Monaten für die Einreise in zahlreiche Destinationen ein Muss. Darum sind einfache und günstige Testverfahren für Reisende gefragt. Ein solches bietet nun das Schweizer Start-up Viselio seinen Kunden an. Das Vorgehen ist einfach: Nach der Bestellung des kompakten Testkits auf der Viselio-Website wird dieses innert ein bis zwei Arbeitstagen nach Hause geliefert. Auf derselben Website lässt sich ein Telehealth-Termin vereinbaren, an welchem der Nasenabstrich unter Anleitung und Aufsicht einer medizinischen Fachperson des Partners eedoctors durchgeführt wird. Nach 15 Minuten sieht die getestete Person ihr Ergebnis auf dem gelieferten Teststreifen. Das Resultat wird anschliessend innerhalb von maximal vier Stunden durch einen Arzt geprüft und per E-Mail bestätigt. Der Befund ist international anerkannt, mehrsprachig und enthält alle Angaben, die für Reisen nötig sind. Die Spezifität des von der Firma Roche vertriebenen Tests liegt bei 99.

68% und die Sensitivität bei 96.52%*. Der selbe Test wird ebenfalls in Testzentren, Apotheken und in Arztpraxen in der ganzen Schweiz eingesetzt und ist durch das BAG für die Anwendung ausserhalb eines Laboratoriums validiert worden. Die Kosten pro Antigen-Test inklusive Telehealth-Konsultation und Testzertifikat betragen 85 Franken statt 165 Franken bei dem ebenfalls bei Viselio erhältlichen PCR-Test.

Erlaubte Einreise mit negativem Antigen-Test

Derzeit werden Antigen-Tests von folgenden europäischen Ländern bei der Einreise anerkannt: Belgien, Dänemark, Deutschland (je nach Bundesland Ausnahmen möglich), Frankreich, Grossbritannien, Italien, Litauen, Norwegen und Slowenien. «Wir erwarten, dass im Jahr 2021 noch mehr Länder die Einreise mit einem negativen Antigen-Test erlauben werden, insbesondere touristische Hotspots wie Spanien, Griechenland oder Zypern», sagt Viselio-Gründer und Geschäftsführer Niklas Zeller. «Ohne einfache Schnelltests kann die Rückkehr in eine neue Reise-Normalität kaum gelingen.»

Der von Viselio angebotene Schnelltest für Zuhause wird für die Reiseindustrie eine grosse Rolle spielen, aber auch die MICE- und Eventbranche, Individual- und Geschäftsreisende sowie Arbeitnehmer, die wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren wollen, können davon profitieren. Nach der Einführung der Serviceleistung in der Schweiz sollen in den nächsten Monaten weitere Märkte folgen.

*Die Spezifität gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass tatsächlich Gesunde, die nicht an einer SARS-CoV-2 Infektion leiden, im Test auch als gesund erkannt werden. Je höher die Spezifität, desto sicherer kann eine SARS-CoV-2 Infektion ausgeschlossen werden.

Die Sensitivität des Tests gibt an, bei wieviel Prozent der erkrankten Patienten eine SARS-CoV-2 Infektion durch den Test tatsächlich erkannt wird, d.h. ein positives Testresultat auftritt. Je höher die Sensitivität des Tests, desto sicherer wird eine SARS-CoV-2 Infektion erfasst. (Quelle: Roche)

Über Viselio

Viselio ist ein innovatives Schweizer Reise-Startup mit Hauptsitz in Bern. Der Gründer und CEO ist Niklas Zeller. Viselio hilft Reisenden auf eine digitale, günstige und effiziente Art bei der Besorgung der benötigten Reiseunterlagen (Visa, EVisa, Tests etc.). Vier Jahre nach Lancierung bietet Viselio heute 85 Destinationen aus sieben europäischen Märkten an, welche von Einzelreisenden, wie auch Reisebüros und Firmen rege genutzt werden. Zudem wird als neuer Service des Unternehmens die schnelle und sichere Durchführung von Coronatests angeboten.

www.viselio.com

