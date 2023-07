HAIR & SKIN eröffnet erste Klinik im Tessin

Winterthur – HAIR & SKIN, Marktführer im Bereich Haartransplantation und verwandte Therapien, eröffnet am Freitag eine erste Klinik im Tessin. Erst vor drei Jahren gegründet, zählt HAIR & SKIN landesweit aktuell 21 Ableger. Der Erfolg des Startups ist nachfragegetrieben: 2022 konnte das Unternehmen 20’000 Behandlungen durchführen, davon 2000 Haartransplantationen. Der Umsatz lag im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Drei Jahre nach der Eröffnung der ersten Filiale expandiert HAIR & SKIN weiter. Am Freitag wird das aus Winterthur stammende Unternehmen eine erste Klinik im Tessin eröffnen und damit sämtliche Landesteile der Schweiz erschliessen. Es ist bereits der einundzwanzigste Standort des rasant wachsenden Unternehmens. In der Klinik an der Contrada di Sassello 5 in Lugano bietet HAIR & SKIN neben Haartransplantationen auch Eigenbluttherapien (PRP) sowie Medical Needling und Botox-Behandlungen an.

Dass HAIR & SKIN innerhalb von nur drei Jahren ein landesweites Netz aus 21 Filialen errichten konnte, ist nicht nur den Investoren zu verdanken. Das Konzept findet bei Kundinnen und Kunden seit Lancierung grossen Anklang. «Unser Wachstum ist stark nachfragegetrieben», sagt CEO Philip Lehmann. «2022 konnten wir 20’000 Behandlungen durchführen, davon 2000 Haartransplantationen. Das entspricht einem Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich und einer Verdreifachung des Umsatzes gegenüber dem Vorjahr.» Das Wachstum schlägt sich auch beim Headcount nieder. Aktuell zählt HAIR & SKIN rund 200 Mitarbeitende, darunter über 60 Ärztinnen und Ärzte. (mc/pg)

HAIR & SKIN