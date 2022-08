Hair & Skin nimmt 4,6 Mio Franken in Series-B-Finanzierungsrunde auf

Winterthur – Das Medical Retail-Startup Hair & Skin mit Sitz in Winterthur hat das 1st Closing der Series-B-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das frische Kapital soll primär genutzt werden, um das bestehende Kliniknetzwerk von 16 auf über 25 Standorte in der gesamten Schweiz auszuweiten.

Hair & Skin hat sich auf die Behandlung von Haarausfall und strapazierter Haut spezialisiert. Dabei ist es in kurzer Zeit gelungen, Haartransplantationen in der Schweiz salonfähig zu machen. Patienten werden in modernen, minimalistisch designten Kliniken empfangen und erleben unter Betreuung von Schweizer Ärzten die fortschrittlichsten Behandlungen für Haut und Haar.

Zu den Hauptinvestoren des 1st Closings der Series-B-Finanzierungsrunde gehören die Serial-Entrepreneurs Ertan Wittwer (bestsmile, betterview), Philip Magoulas (Shore, bestsmile) und Marcel Kubli (bestsmile, VIU) sowie Dr. Omar Haroon und Fabrice Aeberhard (VIU-Gründer).

Ambitionierte Wachstumsziele

Mit der konsequenten Digitalisierung aller Prozesse habe man seit der Gründung das Fundament für ein schnelles und gesundes Unternehmenswachstum gelegt, sagt CEO Philip Lehmann. «Dadurch konnten wir uns in weniger als zwei Jahren als Schweizer Marktführer im Bereich der Haartransplantationen etablieren», so Lehmann. «Dies bietet gleichzeitig grossartige Perspektiven für eine mögliche Internationalisierung des Geschäfts». Aber auch im Heimmarkt besteht noch reichlich Wachstumspotential. «Während wir für 2022 mit einer Vervierfachung der Umsätze rechnen, sehen wir im kommenden Jahr mindestens eine weitere Verdoppelung als realistisch an», so der CEO. (mc/pg)

