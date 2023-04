Hamburg unterstützt Scaleups weltweit

Hamburg – Start der Bewerbungsphase: Das Scaleup Landing Pad Hamburg bietet besonders stark wachsenden GreenTech-Startups massgeschneiderte Services im Wert von bis zu 50’000 Euro.

Auch in diesem Jahr können stark wachsende Technologie-Newcomer aus den Branchen Mobilität, Logistik, Energie und Bauwesen eine Massgeschneiderte Unterstützung erhalten, um von Hamburg aus mit Ihrer Geschäftsidee zu expandieren. Das Angebot zielt darauf ab, diese sogenannten Scaleups mit relevanten Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg zu verknüpfen und sie dabei zu begleiten, ihr Geschäft in der Hansestadt wirtschaftlich erfolgreich weiter zu entwickeln.

Das Scaleup Landing Pad Hamburg der Hamburg Invest nimmt ab sofort (bis zum 30. April 2023) Bewerbungen online über die Website https://landingpad.future.hamburg entgegen. Die ausgewählten Startups erhalten bis zum Jahresende 2023 auf ihre individuellen Bedürfnisse ausgerichtete Dienstleistungen im Wert von bis zu 50’000 Euro sowie persönliche Eins-zu-eins-Betreuung. Im vergangenen Startjahr des Landing Pad hatten bereits 13 Wachstumsunternehmen aus zehn Ländern erfolgreich am Programm teilgenommen und von den vielfältigen Angeboten profitiert.

Bewerbungen und Auswahl

Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard: „Wir wollen stark wachsende GreenTech-Unternehmen nach Hamburg holen. Solche Unternehmen, die mit innovativen Technologien nachhaltige Lösungen auf die Herausforderungen unserer Stadt und in der Welt entwickeln. Als Metropole bieten wir Internationalität, Lebensqualität und ein innovatives Umfeld. Hamburg hat eine hohe Anziehungskraft. Das Scaleup Landing Pad Hamburg setzt einen weiteren Impuls, um diese Unternehmen nach Hamburg zu bringen.“

Bewerben können sich internationale Scaleups mit innovativen GreenTech-Produkten. Die Unternehmen müssen geschäftlichen Erfolg in ihrem Heimatmarkt nachweisen, sich in einer starken Wachstumsphase befinden, sich noch nicht in Deutschland angesiedelt haben und die Absicht zeigen, sich vor Ort das Hamburger Ökosystem zu erschließen. Alle Einreichungen werden von einer Expertenjury bewertet. Die erste Zulassungsphase und das Onboarding beginnen im kommenden Mai 2023.

Massgeschneiderte Services für Unternehmen

Dr. Rolf Strittmatter, Geschäftsführer Hamburg Invest: „Hamburg ist wie kein anderer Standort geeignet, grüne Technologien zu skalieren. Das Landing Pad macht es einfacher denn je, in Deutschland und Europa Fuß zu fassen, denn in seiner Ausstattung und bedarfsorientierten Flexibilität ist das Programm einzigartig in Deutschland und wird das Hamburger Innovations-Ökosystem weiterhin stärken.“

Teilnehmende Scaleups können aus vier Bestandteilen wählen (bis zum o.g. Gesamtwert), die über ein kuratiertes Netzwerk externer Dienstleister mit Hamburg-Expertise bereitgestellt werden:

Business Development: aktives Matchmaking von Scaleups mit relevanten Business-Partnern, Unterstützung bei der Initiierung, Finanzierungsfindung und Durchführung von Pilotprojekten

Living & Workspace: bis zu 8 Wochen Unterkunft in einem möblierten Appartement im Zentrum Hamburgs sowie bis zu 8 Wochen Co-Working Space bzw. Einzelbüro

Location Consulting: Markt- und Standortanalyse, Beratung zu Organisations- und Prozessentwicklung, Recruitment-Dienstleistungen zur Personalbedarfsermittlung und zur Anstellung neuer Mitarbeiter:innen

Business Services: Unterstützung bei Marketing und administrativen Themen wie Visa & Arbeitserlaubnis, Versicherung, Recht & Steuern, Unternehmensregistrierung. (Hamburg/mc/hfu)