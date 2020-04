Hofladen Express: Frische Lebensmittel nach Hause geliefert

Eggersriet – Die Gründer des Büro-Lieferservices Snack- und Früchtebox Express beliefern ab sofort auch Privathaushalte mit frischen Lebensmitteln. Privatpersonen aus Liechtenstein, der Ostschweiz und der Stadt Zürich können beim Hofladen Express ihre Lebensmitteltaschen aus einem breiten Sortiment zusammenstellen, welches in Zusammenarbeit mit heimischen Bauern und Produzenten angeboten wird.

Die Gründer von Snackbox- und Früchtebox Express beliefern bereits täglich hunderte Unternehmen in Liechtenstein und der gesamten Schweiz mit frischen Früchten und Snacks. Ab sofort können sich auch Privathaushalte ihre Lebensmittel des täglichen Bedarfs nach Hause liefern lassen. Der neue Lieferdienst namens Hofladen Express richtet sich ausschliesslich an Privathaushalte in Liechtenstein und der Schweiz. «Wir arbeiten schon länger daran, das erfolgreiche Lieferkonzept für Unternehmen und Organisationen auch auf Privatkunden auszuweiten. Aufgrund der aktuell enormen Nachfrage nach Lebensmitteltaschen mit einem vielfältigen Sortiment, haben wir beschlossen, dieses Angebot ab sofort zu lancieren», sagen die beiden Liechtensteiner Gründer Oliver Stahl und Markus Goop.

Lebensmitteltaschen nach eigenen Wünschen zusammenstellen

Im Mittelpunkt des Hofladen Express stehen sogenannte Lebensmitteltaschen. Die Kunden können im Online-Shop entweder eine Hoftasche, eine Familientasche oder eine Frühstückstasche in unterschiedlichen Grössen auswählen oder sich einfach und bequem selber eine Lebensmitteltasche zusammenstellen. Dabei steht ein vielfältiges Sortiment von aktuell rund 400 frischen Produkten des täglichen Bedarfs zur Auswahl. Die Produktpalette des Hofladen Express umfasst ein Sortiment an Früchten, Gemüse, Milchprodukten, Eier, Fleischwaren und weiteren Lebensmittelspezialitäten von Schweizer und Liechtensteiner Produzenten. Zu den Besonderheiten gehören auch frische Früchte und Gemüse von heimischen Bauern, handgeschnittenes Fleisch vom Metzger oder Bio-Eier vom Bauernhof.

Hofladen Express ist an den Standorten Eggersriet im Kanton St. Gallen und Bendern in Liechtenstein stationiert und arbeitet eng mit regionalen Bauern und Lebensmittelproduzenten zusammen. «Wir bringen mit unserem Hofladen Express beste Produkte aus heimischer Landwirtschaft und von ausgewählten nationalen Produzenten direkt zu den Kunden nach Hause», sagen die Gründer. Dabei soll das Angebot ständig erweitert werden.

Direkt nach Hause geliefert

Die Lebensmittel-Taschen werden per Frische-Kurier nach Hause geliefert. Der Mindestbestellwert beträgt 95 Franken. Liefergebiet ist Liechtenstein, die Ostschweiz und die Stadt Zürich. Weitere Gebiete sollen folgen. Liefertage sind vorerst am Dienstag und Freitag, sofern die Bestellung bis 11 Uhr am Vortag eingegangen ist. «Unsere Kuriere bringen den Einkauf bis an die Wohnungstüre – auch in den 7. Stock eines Mehrfamilienhauses», erklären die Gründer, die in der Logistik von frischen Früchten und Snacks für Büros zu den führenden Anbietern der Schweiz und Liechtenstein zählen. (HE/mc/hfu)

Weitere Infos: www.hofladen-express.ch