Hospitality Venture Club: Europaweit einzigartiges Format für Startups

Zürich – Mit dem Hospitality Venture Club (HVC) feiert am 3. September 2026 ein europaweit einzigartiges Format seine Premiere in Zürich. Als neue Initiative des Swiss Hospitality Investment Club (SHIC) bringt der HVC innovative Hospitality-Startups mit Investoren, Unternehmern und führenden Entscheidungsträgern der Branche zusammen. Ziel ist es, zukunftsweisenden Geschäftsideen eine Bühne zu geben und die nächste Generation von Hospitality-Unternehmen zu stärken.

Der Hospitality Venture Club findet im Rahmen des Swiss Hospitality Investment Club im SAMIGO Amusement in Zürich statt. Hinter der Initiative stehen Daniel Schneider, Founder & Senior Partner von Monoplan, Ion Eglin, Rechtsanwalt und Partner der Bratschi AG und Mitglied der Verwaltung der Schweizerischen Gesellschaft für Hotelkredit SGH, sowie Karin Emmenegger, Partner & Head of Project Management des Swiss Hospitality Investment Club.

Für Daniel Schneider ist das neue Format eine Investition in die Zukunft der Branche: „Die Hospitality-Branche lebt von Ideen, Unternehmergeist und Menschen, die bereit sind, neue Wege zu gehen. Gerade in Zeiten, in denen Innovation häufig durch wirtschaftliche Unsicherheit ausgebremst wird, braucht es Plattformen, die jungen Unternehmen Sichtbarkeit verschaffen und den Austausch mit erfahrenen Unternehmern und Investoren ermöglichen. Deshalb möchten wir der Next Generation eine Bühne geben.“

Startups aus dem Hospitality-Bereich können sich bis zum 1. August 2026 mit einem Pitch Deck bewerben. Ein unabhängiges Advisory Board wählt die vielversprechendsten Konzepte aus, die ihre Ideen vor einer hochkarätig besetzten Jury sowie einem ausgewählten Publikum aus Investoren und Branchenexpertinnen und -experten präsentieren. Neben Preisgeldern erhalten die Finalisten Zugang zu einem exklusiven Netzwerk sowie die Möglichkeit, strategische Partnerschaften und Investorenkontakte aufzubauen.

Ion Eglin, Partner des Swiss Hospitality Investment Club und Präsident des Verwaltungsrats der Bratschi AG, ergänzt: „Eine tolle und in der Schweiz wohl einmalige Chance für Startups in der Hotelbranche. Und ein Beitrag vom Swiss Hospitality Investment Club für die Hotellerie von morgen.“

Der Swiss Hospitality Investment Club am 3. und 4. September 2026 bringt führende Vertreterinnen und Vertreter der Hotel-, Immobilien- und Investmentbranche zusammen und schafft eine Plattform für den Austausch über Trends, Innovationen und Investitionen mit Fokus auf die DACH-Region. (HVC/mc/hfu)