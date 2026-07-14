Luxusuhrenplattform „Groupe Chaumont“ startet mit der Übernahme von zwei Schweizer Uhren-Startups

Neuchâtel – Die Schweizer Uhren-Startups Efteor und Télôs Watch wurden vom Private-Equity-Investor Vam Investments zusammen mit den etablierten Unternehmen Le Composant und Henri Robert übernommen – damit wurde die Groupe Chaumont offiziell ins Leben gerufen.

Die Groupe Chaumont ist eine neue Industrieplattform mit Sitz in Neuchâtel, die sich auf die Herstellung von Uhrwerken, Gehäusen, Werkzeugen und Komponenten für Schweizer Uhren der Spitzenklasse spezialisiert hat. Die Unternehmer hinter den vier übernommenen Unternehmen investieren gemeinsam mit Vam erneut in das Unternehmen und werden Anteilseigner der Groupe Chaumont, während sie ihre jeweiligen Unternehmen weiterhin leiten.

„Der Markt für Luxusuhren erfordert Komponenten von höchster Qualität und Präzision. Vor diesem Hintergrund möchte sich die Groupe Chaumont als Industriepartner etablieren, der unter einem einzigen Schweizer Dach das beste Know-how vereint – von Gehäusen bis hin zu Uhrwerken, von Schneidwerkzeugen bis hin zur Entwicklung von Komplikationen. Unser Ziel ist es, einen Industriekonzern aufzubauen, in dem herausragende Unternehmen, die tief in der ‚Swiss Made‘-Tradition verwurzelt sind und von talentierten Unternehmern geführt werden, ihre Erfahrungen, ihr Fachwissen und ihre Ressourcen bündeln können. Gemeinsam werden wir die führende Plattform für Komponenten der High-End-Uhrenindustrie schaffen“, sagt Umberto Macchi di Cellere, CEO der Groupe Chaumont.

Vam Investments wurde 2013 in Mailand von Marco Piana gegründet und hat sich auf Buyout-Investitionen und „Buy-and-Build“-Strategien spezialisiert, insbesondere in fragmentierten Branchen, in denen mehrere spezialisierte Unternehmen unter einem gemeinsamen Dach zusammengeführt werden können. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen mehr als 600 Millionen Euro in mittelständische Unternehmen investiert. Zu seinem Portfolio gehören die Everest Group, Gym Nation Italia, Etjca und die Gruppo Florence.

Durch diese Übernahme ist die Groupe Chaumont nun unmittelbar in mehreren Phasen der Uhrenkomponentenfertigung vertreten. Zu ihren gebündelten Kompetenzen zählen die Konzeption, die technische Entwicklung, die Zerspanung, die Endbearbeitung, der Werkzeugbau, die Uhrwerkentwicklung sowie die Herstellung von Komponenten aus Edelmetallen.

Efteor wurde 2011 von Léonis Tafaj gegründet und hat seinen Sitz in Bassecourt im Schweizer Kanton Jura. Das Startup produziert in limitierter Auflage Uhrengehäuse aus Edelmetallen für die Ultra-Luxus-Uhrenindustrie. Es beschäftigt 55 Mitarbeiter, von denen die meisten spezialisierte Handwerker sind.

Télôs Watch wurde 2009 in La Chaux-de-Fonds im Kanton Neuenburg von Franck Orny und Johnny Girardin gegründet. Das Startup entwickelt Uhrwerke und Komplikationen und begleitet den kreativen und technischen Prozess von der ersten Entwicklung bis zur Produktion von Komponenten und Uhren in limitierter Auflage.

Zu den beiden Startups gesellt sich Le Composant, ein weiteres in Bassecourt ansässiges Unternehmen, das mit Tafaj verbunden ist. Le Composant wurde 1988 gegründet und stellt Rotorgewichte und Armbänder aus Edelmetallen für Uhrenmarken der Ober- und Spitzenklasse her.

Das vierte übernommene Unternehmen, Henri Robert, ist ein auf Mikromechanik spezialisierter Betrieb mit Sitz in La Chaux-de-Fonds. Das Unternehmen ist seit den 1960er Jahren in der Region tätig und wurde in den 2010er Jahren von Laurent Ryser und Thibault Richard übernommen und weiter ausgebaut. Es stellt hochpräzise Schneidwerkzeuge zur Bearbeitung von Uhrenkomponenten her.

Zusammen verfügen die vier Unternehmen der Groupe Chaumont über ein Portfolio, das Gehäuse, Armbänder, Rotorgewichte, Uhrwerke, Komplikationen und spezielle Fertigungswerkzeuge umfasst. Jedes Unternehmen behält seine operative Autonomie, arbeitet jedoch im Rahmen der übergeordneten industriellen und kommerziellen Strategie der Gruppe.

Léonis Tafaj (Efteor und Le Composant) äusserte sich im Namen von Franck Orny, Johnny Girardin (Télôs Watch) sowie Thibault Richard und Laurent Ryser (Henri Robert) wie folgt: „Wir sind stolz darauf, zu den Gründungsunternehmen dieser Initiative zu gehören. Wir glauben fest an das Projekt und an den Wert der Zusammenarbeit. Die Möglichkeit, unser Fachwissen und unsere Erfahrung zu bündeln und unseren Kunden gleichzeitig weiterhin höchste Standards in Sachen Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation zu bieten, stellt eine hervorragende Wachstumschance dar. Wir freuen uns darauf, neue Partner bei der Groupe Chaumont willkommen zu heissen, während wir das Produkt- und Dienstleistungsangebot der Gruppe weiter ausbauen.“

Die Akquisitionsstrategie von Vam zielt darauf ab, der Nachfrage der Uhrenmanufakturen nach Zulieferern gerecht zu werden, die nicht nur Fachkompetenz mitbringen, sondern auch über grössere Kapazitäten, Rückverfolgbarkeit und Betriebskontinuität verfügen.

Anstatt die Geschäftsbereiche zu einer einzigen operativen Gesellschaft zusammenzufassen, wird die Groupe Chaumont auf der Grundlage gemeinsamer Ressourcen, Zusammenarbeit und dem Austausch von technischem Wissen strukturiert.

Die Eigentümerstruktur ist ein zentraler Bestandteil des Übernahmemodells. Durch die Reinvestition und den Erwerb von Anteilen an der Groupe Chaumont bleiben die Unternehmer finanziell an der zukünftigen Entwicklung der Plattform beteiligt. Zudem werden sie ihre Unternehmen weiterhin leiten und so das Fachwissen sowie die Kundenbeziehungen bewahren, die bereits vor den Übernahmen aufgebaut wurden.

Die Groupe Chaumont wird künftig von Macchi di Cellere geleitet, einem ehemaligen Geschäftsführer von Bulgari Watches, der zuvor auch als Vertriebsleiter der Bulgari-Gruppe und als CEO der Tod’s-Gruppe tätig war.

„Mit der Chaumont-Gruppe steigen wir in einen Sektor ein, der für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Haute Horlogerie von strategischer Bedeutung ist. Dabei bringen wir Unternehmer zusammen, die eine klare industrielle Vision und ein starkes Engagement für dieses Konsolidierungsprojekt teilen und die bereit sind, einen Teil ihrer Gewinne in die Gruppe als Ganzes zu reinvestieren und Anteilseigner zu werden. Wir sind überzeugt, dass dies das Erfolgsmodell ist, um die bestmögliche Entwicklung ihrer Unternehmen zu fördern – im Rahmen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit und mit der Unterstützung eines professionellen Managementteams, das in der Lage ist, ihre Stärken und ihr Fachwissen optimal zur Geltung zu bringen“, fügt Marco Piana, geschäftsführender Gesellschafter bei Vam Investments, hinzu.

Nach den ersten vier Übernahmen plant die Groupe Chaumont, weitere Spezialunternehmen zu integrieren und ihr Angebot an Produkten und Dienstleistungen für Luxusuhrenmarken zu erweitern. (EU-Startups/mc/hfu)