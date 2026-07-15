Gründungsboom: Monitoris übernimmt die Gründungskosten

Über 28’500 neue Firmen in sechs Monaten – so viele wie noch nie. Das Zürcher Startup Monitoris reagiert auf den Gründungsboom mit einem ungewöhnlichen Schritt: Bis zum 21. September übernimmt das Unternehmen die Gründungsgebühren für Einzelfirmen, GmbHs und AGs vollständig – und schenkt Neugründerinnen und Neugründern den ersten Monat Backoffice dazu.

Die Schweiz erlebt einen historischen Gründungsboom: Im ersten Halbjahr 2026 wurden gemäss Handelsregister-Auswertungen über 28’500 neue Unternehmen eingetragen – im Schnitt 157 pro Tag und mehr als je zuvor in einem Halbjahr. Doch auf die Euphorie folgt für viele Gründerinnen und Gründer schnell die Ernüchterung: Buchhaltung, Mehrwertsteuer, Fristen und Lohnadministration binden im ersten Geschäftsjahr einen erheblichen Teil der Energie, die eigentlich in den Aufbau des Geschäfts fliessen sollte.

«Die Gründung ist heute in wenigen Tagen erledigt. Was danach kommt, beschäftigt viele Unternehmerinnen und Unternehmer jahrelang», sagt Islam Alijaj, Mitgründer und CEO von Monitoris. «Wir wollen, dass die Rekordzahl an Gründungen auch eine Rekordzahl an erfolgreichen Unternehmen wird. Deshalb räumen wir die erste Hürde gleich selbst aus dem Weg – und die zweite dazu.»

Gründung gratis, Backoffice läuft ab Tag eins

Konkret übernimmt Monitoris bis zum 21. September 2026 die Gründungsgebühren für Einzelfirmen, GmbHs und AGs vollständig – inklusive Handelsregister und Notariat. Zusätzlich erhalten Gründerinnen und Gründer einen Monat lang das komplette Backoffice-Paket kostenlos: Buchhaltung, Belegverarbeitung, Mehrwertsteuer und Administration – eingerichtet ab dem ersten Tag. Das Angebot gilt für Standardgründungen bei Abschluss eines Monitoris-Abos; das gesetzliche Stamm- bzw. Aktienkapital bringen die Gründerinnen und Gründer selbst ein.

Monitoris positioniert sich damit bewusst anders als klassische Buchhaltungssoftware: Das Unternehmen kombiniert eine eigene, KI-gestützte Plattform mit professionellen Treuhand-Dienstleistungen zu einem digitalen Backoffice, das im Hintergrund läuft. Kundinnen und Kunden delegieren ihre Administration vollständig, statt sie mit einem weiteren Tool selbst zu verwalten – und behalten über die App jederzeit den Überblick. Alle Daten werden in der Schweiz verarbeitet.

«Wer heute gründet, will nicht Software bedienen lernen, sondern ein Unternehmen aufbauen», ergänzt Fatmir Alijaj, Mitgründer und Head of Partnership & Sales. «Unser Anspruch ist, dass sich Gründerinnen und Gründer um genau eine Sache kümmern müssen: ihr Geschäft.» (Monitoris/mc/hfu)