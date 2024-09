Impact Hub Basel neues Förderprogramm für Startups

Basel – Impact Hub Basel startet «PLUS», den ersten Inkubator für regenerative Geschäftsmodelle in der Region. Ab sofort können sich Startups aus der Region Basel für das dreimonatige Programm bewerben, das Mitte Oktober beginnt.

Impact Hub Basel unterstützt fünf ausgewählte Startups dabei, marktfähige Lösungen zu entwickeln, die einen positiven Einfluss auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft haben.

Dringender Handlungsbedarf: Regenerative Wirtschaft als Schlüssel

Die Klimakrise, der Verlust der Artenvielfalt und die Ressourcenknappheit gehören zu den drängendsten Herausforderungen unserer Zeit. Ein Paradigmenwechsel hin zu einer regenerativen Wirtschaft, die über die blosse Reduktion von Umweltauswirkungen hinausgeht und zusätzlichen Wert auf ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Ebene schafft, ist unerlässlich. Mit PLUS will Impact Hub Basel lokale Startups befähigen, netto-positive Geschäftsmodelle zu entwickeln, die nicht nur nachhaltig, sondern auch regenerativ sind.

Fokus auf Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und Lebensmittelproduktion

PLUS, der regenerative Inkubator, richtet sich an Startups, die in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Biodiversität und nachhaltige Lebensmittelproduktion tätig sind. Das Programm läuft von Oktober 2024 bis Januar 2025 und baut auf der umfangreichen Erfahrung sowie dem grossen Netzwerk des Impact Hub Basel im Bereich Innovation und Nachhaltigkeit auf. Zu den Unterstützern und Partnern gehören unter anderem Alternative Bank Schweiz, BaselCircular, Ernst Göhner Stiftung, WWF Region Basel und foodward.

Die teilnehmenden Startups profitieren von Masterclasses zu den Prinzipien der regenerativen

Wirtschaft und zur Innovation von Geschäftsmodellen. Darüber hinaus erhalten sie individuelle Coachings und Mentorings. Die Unterstützungsleistungen von PLUS haben einen Wert von CHF 10’000 pro Startup und sind für die Teilnehmenden kostenlos.

Bewerbungsfrist bis 27. September 2024

Das Bewerbungsfenster für das Inkubatorprogramm PLUS ist jetzt geöffnet. Impact Hub Basel lädt Teams, Einzelpersonen, Vereine und kleine Betriebe aus der Nordwestschweiz ein, sich bis zum 27. September 2024 online zu bewerben.