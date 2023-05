Internationales Kickstart-Programm für Start-ups: Bewerbungsfrist bis 4. Juni verlängert

Zürich – Kickstart Innovation erweitert die Anmeldefrist für das diesjährige Programm und nimmt Bewerbungen von nationalen und internationalen Startups bis zum 4. Juni 2023 an. „Die Resonanz war bisher so gross, dass wir die Frist verlängern, damit noch mehr Start-ups die Chance haben sich zu bewerben“, berichtet Mitbegründerin und CEO Katka Letzing. Das Programm von Kickstart startet in das achte Jahr und hat so erfolgreiche Start-ups wie Planted, Neustark und AAAcell bei ihrem Durchbruch unterstützt. Das Programm richtet sich an Start-ups in der Spätphase, die an einem Eintritt in den Schweizer Markt und darüber hinaus interessiert sind. Seit Beginn der Bewerbungsphase haben sich bereits über 7000 Start-ups aus über 80 Ländern beteiligt.

Mehr als 250 Deals in Form von Kooperationen aus 80 Ländern wurden seit der Gründung 2016 realisiert und Investitionen in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro aufgebracht. Ziel des Kickstart-Programms ist es, Pilotprojekte oder kommerzielle Kooperationen zwischen Startups und etablierten Institutionen zu ermöglichen. Damit sollen neue Produkte und Dienstleistungen in grösserem Umfang auf den Markt gebracht werden, neue Umsatzquellen erschlossen und in zukunftsweisende Modelle und Verfahren investiert werden. Im vergangenen Jahr haben 52 Start-ups, davon 13 aus der Schweiz, sowie Intrapreneurship-Teams Zukunftslösungen für die Schweiz erarbeitet. Die Ideen fielen vielfältig aus und reichten von einer Softwareplattform für die Dekarbonisierung von Lieferketten, über nachhaltige Dämmstoffverpackungen aus recyceltem Altpapier bis hin zu Solarthermie- und Photovoltaik-Kollektoren, mit denen eine der weltweit höchsten Energiedichte erzielt wird.

Beim achten Innovationsprogramm von Kickstart mit dem Ziel dabei, nachhaltige und innovative Lösungen für die Gesellschaft zu erarbeiten, sind beispielsweise AXA, der Kanton Waadt, die Stadt Zürich, Coop, Swisscom, die Mobiliar, PostFinance, Sanitas, CSEM und MSD.

Die Suche nach den Themen der Zukunft findet in fünf Bereichen statt: New Work & Learning, Health & Wellbeing, Finance & Insurance, Food & Retail und Smart Cities. Jeder Bereich konzentriert sich auf spezifische Innovationstrends und die Bedürfnisse der einzelnen Partner mit zunehmender Bedeutung bei den Themen Technologie, Nachhaltigkeit und Investitionen.

Weitere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen sind hier zu finden. (Kickstart Innovation/mnc/ps)