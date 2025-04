Investoren rund um Nachfolgepartner AG übernehmen Twing Group AG

Neun spanische Startups starten mit dem Programm Desafía Schweiz in der Schweiz durch

Akteure des Schweizer Ökosystems, Investorinnen und Forschungseinrichtungen sind eingeladen, die Startups am 14. Mai bei den Startup Days in Bern sowie am 21. Mai beim öffentlichen Pitch-Event auf dem Unlimitrust Campus kennenzulernen.